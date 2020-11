Meerjungfrau Jana Jindra singt zu Unterwasserklängen

Die Singer-Songwriterin und passionierte Meerjungfrau Jana Jindra tritt als „Princess of the sea“ im Livestream aus dem geschlossenen SmuX auf.

Geesthacht. Ihre Stimme ist hell, sirenenhaft und steht im Kontrast zu den dumpfen Geräuschen der Tiefsee. Ungewöhnlich und mystisch wird das heutige Livestream-Konzert unseres Online-Kultur-Festivals: Die Singer-Songwriterin und passionierte Meerjungfrau Jana Jindra tritt als „Princess of the sea“ im derzeit wegen des Lockdowns geschlossenen SmuX vor unsere Kameras. Die Künstlerin verspricht akustisch wie optisch einen besonderen Abend.

Dabei will Jana Jindra mehr als nur unterhalten. Ihr „Meermaid-Pop“ transportiert anklagende Texte über Plastikmüll im Wasser, Geisternetze und ertrinkende Boat-People. „Wir lassen Öl ins Wasser fließen, Menschen absaufen, Fischernetze und Mikroplastik in den Ozeanen zurück“, so Jindra mahnend. „Ernsthaft? Geht’s noch?“

Im August veröffentlichte die Newcommerin ihre zweite Single. Ihr Song „Meermaid Hymn“ handelt von dem Drang, die Meere zu heilen und das Wasser von Plastik, Müll und toten Lebewesen zu befreien. Er soll Weckruf und ein musikalisches Mahnmal sein. Jindra: „Denn die Meerjungfrauen und Meeresbewohner brauchen unsere Unterstützung. Sie reinigen unsere Gewässer, retten Ertrinkende. Doch ihre Existenz und ihr Lebensraum sind dramatisch bedroht.“

So wandelt die Meerjungfrau im menschlichen Körper absichtlich verwirrend zwischen der Unter- und Überwasserwelt, zwischen Realität und Mythos. Die Sängerin begleitet sich am Klavier, spielt ozeanische Klänge als Playback und per Loop-Machine ein und wird so in ihrem blau-schillernden Kostüm zum Gesamtkunstwerk. – Der Livestream beginnt heute um 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau, auf bergedorfer-zeitung.de und bei facebook. Reinklicken!