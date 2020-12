20 Jahre Indian Summer – Party im Livestream

20 Jahre Bühnenjubiläum: Das Akustik-Trio „Indian Summer“ feiert am Dienstag mit einem Livestream-Konzert in der LOLA. Bühne frei...!

Lohbrügge. Ihr Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bühnenjubiläum hätte sich die Band „Indian Summer“ wohl auch anders vorgestellt. „Nun spielen wir ohne Publikum im Saal, aber nicht mit weniger Spaß“, sagt Henning Hoffmann: „Unser Fans sind trotzdem live dabei!“

Dafür sorgt die Bergedorfer Zeitung, die den Auftritt des Akustik-Trios im Rahmen der Corona-Konzert-Reihe „Bühne frei – live dabei!“ heute abend aus der LOLA im kostenfreien Videolivestream überträgt. Und dieses Konzert, mittlerweile Nummer 46 der Online-Kultur-Reihe, wird sich deutlich von den bisherigen Livestreams unterscheiden: „Es wird Gratulanten geben und musikalische Gäste“, verrät Produzent Carsten Neff: „Die Band hat sich für ihr Jubiläumskonzert so einiges an Überraschungen ausgedacht. Doch eines bleibt: Die Zuschauer erwartet ein tolles Konzert mit viel guter Musik!“

Die drei Musiker von Indian Summer begeisterten schon auf fast allen Bühnen in Bergedorf. Ob im BeLaMi, bei Club am Donnerstag im Happy Billards, im Café Chrysander, im Hof des Bergedorfer Schlosses und natürlich mehrmals in der LOLA. Fast legendär das dortige Konzert, bei dem die drei Musiker die Bühne mitten in den LOLA-Saal bauten, um eine intimere Atmosphäre entsprechend der „MTV Unplugged“-Konzerte zu schaffen. Auch heute Abend will das Trio die Geburtstagsparty als kleine TV-Show inszenieren und nicht nur frontal vor den Kameras spielen.

Der tägliche Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

20 Jahre lang konnten die drei Vollblutmusiker Henning Hoffmann, Leif Sandtner und Lars-Christian Kühn durch ihre akustischen Interpretationen selten gehörter Songs bekannter Künstler überzeugen. Mehrstimmiger Gesang, wechselnde Gitarren und frische Arrangements geben Klassikern von Bob Dylan oder Van Morrison, aber auch aktuellen Stücken von Matt Simmons oder Ed Sheeran eine ganz eigene Note. Zwischendurch sollen langjährige Wegbegleiter der Band und musikalische Gäste im Livestream zu Wort kommen.

Also: Es könnte ein weiteres legendäres Konzert von Indian Summer werden. Unbedingt reinklicken: Heute um 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau, auf bergedor ­fer-zeitung.de und Facebook.