Heute: Live-Musik aus dem Coffeeshop „The Vintage“

Torsten Lange lädt am Dienstagabend zum akustischen Liederabend. Erstmals ist das Online-Kulturfestival in Reinbek zu Gast.

Reinbek. Am Dienstagabend ist unser Online-Kulturfestival „Bühne frei – live dabei!“ nach 55 Konzerten nun erstmals auch in Reinbek zu Gast. Der Reinbeker Liedermacher Torsten Lange (bekannt durch sein Reinbek-Lied) spielt im Livestream aus dem Coffeeshop „The Vintage“ am Rosenplatz.

Ruhig, besinnlich und selten laut wird es, wenn der Sänger und Gitarrist Lange Lieder von bekannten und weniger bekannten deutschen Liedermachern vorträgt. Neben Cover-Songs wird er aber auch eigene Stücke von seiner CD „Alles hat seine Zeit“ spielen und sicher wird auch das „Reinbek Lied“, eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt, nicht fehlen.

Bühne frei - Live dabei: Torsten Lange spielt in Reinbek ein Konzert

Online-Kultur-Festvial der Bergedorfer Zeitung

Foto: Daniel Reichstaller / BGZ / Reichstaller

Mit akustischer Gitarre und sonorer Stimme schafft Torsten Lange bei seinen Liederabenden eine sehr intime Stimmung, die zum Zuhören und Mitträumen einlädt. „So kann man in dieser schwierigen Corona-Zeit einfach mal die Seele baumeln lassen und sich auf eine musikalische Reise durch die Vielfalt der deutschen Liedermacher und Songwriter machen“, sagt der Sänger.

Dass der Livestream aus dem „The Vintage“ gesendet wird, ist kein Zufall. Lange: „Das Vintage liegt mir sehr am Herzen. Es ist fast mein musikalisches Wohnzimmer. Vor Corona gab es dort immer tolle Lesungen, kleine Konzerte und auch Kreativkurse. Diesen Ort will ich unterstützen.“

Der Livestream startet um 20.15 Uhr auf bergedorfer-zeitung.de, Facebook und YouTube.