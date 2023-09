Reitturnier: Springprüfungen auch auf dem Steckenpferd

Hamburg. Der Reit- und Fahrverein Kirchwärder organisiert am Wochenende, 9. und 10. September, sein alljährliches Herbstturnier. Geritten wird an beiden Tagen von etwa 8 bis 18 Uhr auf der Reitanlage der Familie Putfarcken (Kirchwerder Hausdeich 168). Am Sonnabend, 9. September, stehen die Springprüfungen bis Klasse M im Mittelpunkt, am Sonntag, 10. September, werden kleine und große Reiter ihr Können in den Dressurprüfungen, ebenso bis Klasse M, unter Beweis stellen. Der Eintritt und das Parken sind frei. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über den Norderquerweg 47.

Erstmalig gehört zum bunten Rahmenprogramm ein Wettbewerb im „Hobby-Horsing“. Dabei springen die Teilnehmer über Hindernisse oder stellen Dressur-Elemente dar. Dabei kommt aber keine echten Pferde, sondern Steckenpferde zum Einsatz. Am ersten Turniertag steht das Stafettenspringen auf dem Programm, bei dem zwei Teilnehmer pro Team nacheinander einen Parcours mit Hindernissen überwinden. Am zweiten Turniertag steht das Mächtigkeitsspringen an, bei dem es darum geht, das höchste Hindernis fehlerfrei zu überwinden.

Mitmachen können „Hobbyhorser“, die mindestens vier Jahre als und Mitglied in einem Reitverein sind. Weitere Infos auf der Internetseite des Vereins: www.pferdesport-kirchwerder.de.