Feuerwehr Hamburg: 120 Jahre im Dienst der FF Krauel – und noch immer aktiv

Kirchwerder. Drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Krauel kommen zusammen auf 120 Jahre Ehrenamt. Das Trio ist noch aktiv in der Wehr, in der es vor 40 Jahren gemeinsam mit der Grundausbildung begann: Gerd Eggers (59), Günter Lampe (58) und Bernd Garbers (59) feierten ihre langjährige Zugehörigkeit zu der Vierländer Wehr nun mit den Mitgliedern der FF Krauel und weiteren Gästen im Feuerwehrhaus am Kirchwerder Marschbahndamm 259.

Die erfahrenen Feuerwehrmänner leisteten im Laufe ihrer vielen Dienstjahre zahlreiche Einsätze, erlebten Schönes, aber auch Tragisches. Garbers war bei einem Großeinsatz dabei, als bei einem Barkassenunglück im Hamburger Hafen im Oktober 1984 19 Menschen starben. Auch an seine Einsätze bei Hagelschäden an etlichen Gewächshäusern in Kirchwerder im August 2004 hat er noch deutlich in Erinnerung.

Freiwillige Feuerwehr: Zusammen 120 Jahre im Dienst – und noch immer aktiv

Lampe war bei dem Barkassenunglück ebenfalls vor Ort. Auch den Brand eines Autos in Zollenspieker mit einem Toten 1994 ist ihm im Gedächtnis geblieben. Eggers nennt den Brand bei den Sprossenfabrikanten Deiters in Curslack im Januar vergangenen Jahres als ein für ihn prägendes Ereignis. Auch das Regenhochwasser im Mai 2018 in Bergedorf und Boberg hat er deutlich in Erinnerung.

Als besonders schönes Ereignis empfanden alle drei Jubilare den 125. Geburtstag ihrer Wehr im Juni 2002 über insgesamt vier Festtage. Eggers und Lampe hatten auch viel Spaß auf dem Wasser: Sie gehörten zahlreiche Jahre dem Wettkampf-Team an, das für die FF Krauel bei den Schlauchbootwettkämpfen um den von unserer Zeitung vergebenen Wanderpokal paddelte.

Schon die Väter engagierten sich in der FF Krauel

Die drei Kameraden leben alle in Kirchwerder nahe dem Feuerwehrhaus am Kirchwerder Marschbahndamm 259. Garbers verdient sein Geld als Monteur, wartet deutschlandweit große Maschinen. Lampe ist als IT-Fachmann bei der Behörde beschäftigt. Eggers arbeitet als angestellter Tischler.

Bereits die Väter des Trios engagierten sich in der FF Krauel oder tun es noch heute. Garbers’ Tochter Laura tat es ihrem Vater gleich, wechselte dann umzugsbedingt in eine Freiwillige Feuerwehr nahe Lübeck.

Ehemalige Mit-Auszubildende feierten mit

Bei der Feier waren auch vier Gratulanten dabei, die gemeinsam mit den Jubilaren Anfang der 1980er-Jahre den Grundausbildungslehrgang absolvierten, sowie der Bereichsführer Vierlande, Karsten Sommer. „Damals haben die Kameraden zu zwölft die Grundausbildung durchlaufen“, sagt Rainer Hevers, stellvertretender Wehrführer der FF Krauel, und fügt hinzu: „Die, die noch immer in der Feuerwehr sind, laden sich gegenseitig zu den Jubiläumsfeiern ein.“

Es wurden Essen und Getränke serviert, im Anschluss wurde zur Musik getanzt; so, wie sie bereits gemeinsam ihr 25-jähriges Dienstjubiläum vor 15 Jahren feierten.

Viele Fortbildungen im Laufe der Jahre

Oberbrandmeister Günter Lampe, Brandmeister Gerd Eggers und Hauptbrandmeister Bernd Garbers bildeten sich im Laufe der Jahre in diversen Lehrgängen fort. Unabhängig von ihren unterschiedlichen Qualifikationen und Dienstgraden sind die drei Jubilare ein fester Bestandteil der FF Krauel. Als Geschenk der Wehr gab es für die Jubilare Trophäen.

Bereichsführer Karsten Sommer überreichte Urkunden und Ehrennadeln der Feuerwehr Hamburg und gratulierte im Namen von Landbereichsführer Harald Burghardt. Er würdigte die lange Dienstzeit und dass alle Drei noch immer im aktiven Dienst sind, denn „so etwas wäre heutzutage nicht selbstverständlich.“ Wehrführer Thomas Putfarcken und Rainer Hevers bedankten sich ebenso für die geleistete Arbeit.

Zwei der drei Jubilare wollen nach 60. Geburtstag dabei bleiben

Eggers will mit 60 Jahren in die Ehrenabteilung wechseln, Lampe und Garbers haben bereits mitgeteilt, dass sie sich auch noch nach ihrem 60. Geburtstag in der Einsatzabteilung der Wehr engagieren möchten. „Sie können maximal drei Jahre verlängern, Jahr um Jahr“, erklärt Hevers.