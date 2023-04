Für Hamburger Lokalpatrioten: Die Taufe mit Elbwasser

Der besondere Gottesdienst wird im Juni am Elbstrand in Kirchwerder gefeiert. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden.

Gestalten gemeinsam den Taufgottesdienst an der Elbe (v. l.): Hanna von Lingen (Vikarin in Curslack), Nils Kiesbye (Pastor St. Severini Kirchwerder), Doris Spinger (Pastorin St. Johannis Neuengamme), Alexander Braun (Pastor St. Johannis), Gregor Brysch (Pastor im Pfarrsprengel).

Kirchwerder. Mit den Füßen im Sand und Elbwasser auf dem Kopf soll am Sonntag, 25. Juni, ein besonderer Gottesdienst im Pfarrsprengel Kirche in Vierlanden gefeiert werden. Aus den Vierländer Gotteshäusern in Kirchwerder, Neuengamme oder Curslack geht es dann raus an den Strand. Direkt an – und für einige auch in der Elbe – wird dann unter freiem Himmel ein Taufgottesdienst gefeiert.

Gestaltet wird der Gottesdienst von Pastorin Doris Spinger sowie ihren Kollegen Nils Kiesbye, Alexander Braun und Gregor Brysch. Ebenso ist Hanna von Lingen dabei, seit März Vikarin in Curslack. Das Pfarrteam macht sich die Füße nass – und wohl auch ein stückweit den Talar beziehungsweise das Ornat. Denn getauft wird stehend in der Elbe „wie früher“, erklärt Pastorin Doris Spinger. Kleine Täuflinge, die noch nicht stehen können oder möchten, können selbstverständlich auch auf dem Arm der Eltern oder auch Paten bleiben. Nicht nur Kleinkinder, auch Jugendliche oder spätentschlossene Erwachsene sind zur Taufe herzlich willkommen, betont Pastor Nils Kiesbye.

Gemeinden planen Taufgottesdienst an der Elbe in Kirchwerder

Die Stromelbe in ihrer Weite und Größe direkt vor Augen zu haben, sei ein ganz besonderes Ambiente, findet Nils Kiesbye. Für Hamburgerinnen und Hamburger habe die Taufe mit Elbwasser aber auch etwas mit Lokalpatriotismus zu tun, sei für sie häufig schon etwas Sentimentales, weiß der Pastor aus Kirchwerder, dem Eltern für eine Taufe am Taufbecken auch schon mal abgeschöpftes Elbwasser mitbrachten.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr am Strand etwa auf Höhe des Restaurants Achilleon II (Kirchwerder Elbdeich 116), wo auch geparkt werden kann. Bei dem Gottesdienst spielt der Vierländer Posaunenchor. Im Anschluss könnten die Tauf-Familien, die nicht in einem Restaurant den weiteren Tagesverlauf geplant haben, auch noch an der Elbe verbleiben und es sich auf Picknickdecken gemütlich machen, schlägt Doris Spinger vor.

Anmeldungen sind in allen drei Kirchenbüros möglich

Es ist das dritte Mal, dass im Vierländer Pfarrsprengel ein Tauffest am Wasser gefeiert wird. Doch am bisherigen Ort an der Dove-Elbe wurde es aufgrund der großen Nachfrage zu eng, berichtet das Pfarrteam. Schon im vergangenen Jahr musste der Gottesdienst daher in zwei Teile geteilt werden.

Nun soll es wieder ein großes gemeinsames Fest werden. Zur Taufe selbst teilen sich die Pastoren mit ihren jeweiligen Täuflingen an verschiedenen Stellen auf. Zehn Anmeldungen sind in allen drei Gemeinden bereits eingegangen, „und es sind noch Plätze frei“, sagt Pastor Nils Kiesbye. Telefonische Anmeldungen sind möglich in allen drei Gemeindebüros: Kirchwerder 040/723 02 02, Neuengamme 040/723 25 73 oder Curslack 040/723 11 40.