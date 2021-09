Kirche in Hamburg

Kirche in Hamburg Ein Team mit drei Kirchen und Gemeinden

Kirchwerders Pastor Nils Kiesbye (l.), Pastorin Doris Spinger aus Neuengamme und Curslacks Pastor Alexander Braun arbeiten als Team im Pfarrsprengel Kirche in Vierlanden zusammen. Für Sonntag laden sie gemeinsam in den Pastorpark Kirchwerder ein, um Erntedank zu feiern.

Gründung des "Pfarrsprengels Kirche in Vierlanden" wird am Sonntag beim Gottesdienst zum Erntedank gefeiert. Was dahinter steckt.