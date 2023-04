Kirchwerder: SCVM lädt ein zur großen Sause "Tanz in den Mai"

Ob mit Essen oder nur zum Schwofen: Am 30. April wird im Gasthof Hitscherberg in Kirchwerder gefeiert. Wo es Karten gibt.

Neben einem geschmückten Maibaum ist auch der Tanz in den Mai vielerorts Tradition – so auch beim SCVM in Kirchwerder.

Kirchwerder. In den Mai soll am 30. April im Gasthof Hitscherberg getanzt werden. Der Sportclub Vier- und Marschlande (SCVM) organisiert die Feier am Kirchwerder Hausdeich 153. Alle Feierlustigen zwischen 18 und 80 Jahren sind eingeladen, mitzufeiern und gemeinsam den Mai zu begrüßen. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen. Im Anschluss startet gegen 21 Uhr der Tanz in den Mai mit mit Musik des Discjockeys, der für jedes Alter die passenden Lieder spielen wird.

Der Eintrittspreis für Essen und Musik (ab 19 Uhr) beträgt 45 Euro pro Person. Wer ab 21 Uhr (ohne Essen) dabei sein möchte, zahlt 15 Euro pro Person. Es gibt keine Abendkasse, daher bittet der SCVM um die Nutzung des Kartenvorverkaufs. Für den Eintritt inklusive Abendessen wird um eine Anmeldung gebeten inklusive Angabe der Personenzahl und Vorabüberweisung bis zum 21. April auf das Konto des SCVM (DE 25 2019 0109 0017 0704 30)

Für den Einlass ab 21 Uhr (ohne Essen) können ab sofort in der Geschäftsstelle des Vereins (Auf dem Sülzbrack 2) Eintrittskarten erworben werden. Kontakt unter Telefon 040/723 99 29 oder E-Mail an vorstand@scvm.de.