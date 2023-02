Kirchwerder: Sportclub fehlen Parkplätze und auch ein Vereinslokal

Kirchwerder. Der Sportclub Vier- und Marschlande (SCVM) konnte erstmals nach einer langen Corona-Pause wieder zu seinem traditionellen Neujahrsempfang einladen. Knapp 100 Gäste, darunter Vertreter aus dem Verein wie Ehrenvorsitzender Willy Suhm, Übungs- und Spartenleiter, langjährige Mitglieder und Vorstand sowie von Polizei und Feuerwehr und aus der Politik, folgten der Einladung des Vereins. Norbert Kurfürst begrüßte die Gäste in der vollen Aula der Schule Fünfhausen-Warwisch und dankte allen Ehrenamtlichen und Übungsleiterinnen und -leitern für ihre Arbeit, ohne die der Verein nicht bestehen könnte.

Der Auftritt einer Kinder- und Jugendgruppe des Vereins mit Musik, Tanz und ChoreogrFhie sorgte beim Neujahrsempfang für Unterhaltung.

Foto: SCVM

Der Vereinsvorsitzende freute sich vor allem über den Hallenaufbau in Fünfhausen, der im vergangenen Jahr fertigstellt werden konnte. Damit steht dem Verein ein neuer Bewegungsraum mit etwa 200 Quadratmetern zur Verfügung. Der SCVM ist mit etwa 3300 Mitgliedern der größte Sportverein in den Vier- und Marschlanden. In allen Abteilungen gebe es derzeit sehr guten Zulauf. Damit wächst der Verein nach einem kleinen Einbruch während der Corona-Zeit laut Geschäftsführer Thomas Niese nun wieder. Etwa 20 verschiedene Sportarten können im Verein betrieben werden, wozu Angeln, das Theater 99 und die neue Dart-Abteilung gehören.

Neun Mitglieder werden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt

Neben den vielen positiven Entwicklungen sprach Thomas Niese aber auch die beiden Probleme des Vereins an: am Sportplatz auf dem Sülzbrack fehlt ein Parkplatz, seit vor fast acht Jahren auf dem gegenüberliegenden Festplatz eine Flüchtlingsunterkunft entstanden ist. Bei Turnieren finden die Besucher und Teilnehmer daher keine ortsnahen Parkplätze und müssen an den Deichen parken. Zudem fehle in Fünfhausen ein Vereinslokal, in dem die Mitglieder sich nach dem Training oder Spielen gemütlich zusammensetzen können.

Zu diesen beiden Punkten sprach der Geschäftsführer gezielt die Politik an und lud zu gemeinsamen Lösungsfindungen ein. Die Themen wurden anschließend bei Berlinern und herzhaft belegten Broten ausgiebig diskutiert. Zur Unterhaltung trug eine Kinder- und Jugendgruppe des Vereins mit Musik, Tanz und Choreografie bei, bevor zum Abschluss die Mitglieder, die dem Verein seit 25 Jahren angehören, geehrt wurden.

Seit einem Vierteljahrhundert halten dem SCVM die Treue: Tobias Adam, Heike Brackmann, Stefan Brackmann, Anna Hepfer, Benedikt Kruse, Annelen Neben, Stefan Teubert, Jasmin Witthöft und Petra Wobbe.