Hofcafés im Landgebiet erwachen aus der Winterpause

Hamburg. Den Winter über blieben ihre Türen geschlossen, doch nun, wo es schon wieder länger hell ist am Abend und die Sonne es immer öfter schafft, das trübe Grau zu verdrängen, gibt es in den Cafés von Höfen und Mühlen in den Vier- und Marschlanden wieder Kaffee, Kuchen und warme Speisen:

Das „Café Molina“ in der Riepenburger Mühle (Kirchwerder Mühlendamm 75a) startet am Freitag, 3. März, in die neue Saison. Chefin Claudia Streiber und ihr Team empfangen Gäste nun immer von freitags bis sonntags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Am Freitag und Sonnabend gibt es bis 13 Uhr ein kleines Frühstück, am Sonntag gibt es bis 13 Uhr ein großes Frühstück am Büfett. Im Anschluss werden Kuchen und Torten aus regionalen Zutaten serviert. Am Sonnabend, 4. März, öffnet das Café allerdings erst ab 13 Uhr, zuvor ist es für eine geschlossene Gesellschaft reserviert.

Besondere Events im Café Molina: Grillabend oder Champagner-Verkostung

Im Laufe der Saison wird es im Café Molina verschiedene Events geben: An Feiertagen wie Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten oder am Muttertag gibt es ein Schlemmerbüfett. Ab Mai wird immer am ersten Freitag des Monats gegrillt. Von 18.30 Uhr an gibt es Nackensteaks, Würstchen, Salate, Kartoffelgratin und andere Leckereien vom Büfett, darunter auch vegetarische Speisen. Der Grillabend kostet 28 Euro pro Person inklusive einem Schnaps nach dem Essen.

Claudia Streiber begrüßt ab 3. März wieder Gäste in ihrem Café Molina an der Riepenburger Mühle.

Foto: Thomas Heyen

Champagner soll am Freitag, 19. Mai, 19 Uhr, und Freitag, 26. November, 18.30 Uhr, im Mittelpunkt im Café Molina stehen. Dann bringt Thomas Gontarski von „Champagner Hamburg“ verschiedene Champagner zum Probieren mit und berichtet von der Entstehung und Herkunft des feinperligen Getränks. Dazu gibt es korrespondierendes Fingerfood. Die Teilnahme kostet 125 Euro pro Person. Anmeldung im Café Molina oder E-Mail an prost@champanger-hamburg.de. Internet: www.cafemolina.de.

Auf dem Hof Eggers gibt es Frühstück, Kuchen und wechselnde Tagesgerichte

Das Hofcafé vom Hof Eggers (Kirchwerder Mühlendamm 5) öffnet am Sonnabend, 4. März, zum ersten Mal in diesem Jahr. Zum Start in die Saison ist sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Frühstück gibt es an beiden Tagen bis 12 Uhr – sonnabends à la carte und sonntags am Büfett. Um eine Anmeldung per E-Mail wird gebeten: info@hof-eggers.de.

Ab 12.30 Uhr gibt es im Hofcafé dann Kuchen sowie warme Speisen wie Burger, Bratwurst und wechselnde Tagesgerichte. Zum Saisonstart wird an diesem Wochenende als Fleischgericht hausgemachte Bio-Grützwurst mit Apfelkompott und Kartoffelstampf aufgetischt. Dazu können Produkte aus dem Hofladen von 10 bis 18 Uhr gekauft werden.

Bei Rainer Stubbe auf dem Hof Neun Linden gibt es hausgemachte Torten und Kuchen einer Konditormeisterin.

Foto: Lena Diekmann

Hausgemachte Kuchen und Torten werden auch gern mitgenommen

Rainer Stubbe ist mit seinem Team auf dem Hof Neun Linden bereits eher in die Saison gestartet, als zunächst geplant: „Die Nachfrage ist einfach groß, vor allem an Tagen mit Sonnenschein“, sagt der Hofchef, der sein Café eigentlich erst Ende März wieder öffnen wollte. Nun sind Café und Hofladen am Billwerder Billdeich 480 dienstags bis sonnabends von 8 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag. Neben dem Angebot des Hofladens mit frischem Gemüse und Backwaren gibt es hausgemachte Kuchen und Torten von einer Konditormeisterin – auch zum Außer-Haus-Verkauf.