Uwe von Hacht seit 25 Jahren an der Spitze des SC Wraust

Kirchwerder. Die Schützen vom Schießclub Wraust hatten zu ihrer Generalversammlung auf dem Schießstand hinter dem Restaurant Achilleon II geladen und konnten sich über eine große Beteiligung freuen: 24 Schützen stärkten sich zunächst mit Kartoffelsalat und Würstchen, bevor Vorsitzender Uwe von Hacht offiziell die Versammlung eröffnete. Zusammen mit der Damenabteilung kommt der SC Wraust auf insgesamt etwa 60 Schützen.

Die wichtigsten Themen waren in diesem Jahr die finanzielle Entwicklung des Vereins, Verbesserungsmöglichkeiten für die Punktkampfserie sowie die Gestaltung des diesjährigen Schützenfestes, nachdem dieses im vergangen Jahr das erste Mal seit Corona in etwas anderer Form wieder gefeiert werden konnte. Es ist in diesem Jahr für den zweiten Sonnabend im August, am 12. August, geplant. Im vergangenen Jahr wurde das Schützenfest nicht in einem Festsaal, sondern im Garten hinter dem Schießstand mit Zelt und Bierwagen gefeiert. Zudem fand das Königsschießen erst am Tag des Schützenfestes am Nachmittag statt.

Ehrenscheibe für 25 Jahre an der Clubspitze

Zudem standen einige Vorstandsämter zur Wahl: der 1. Kassierer, der 1. Schriftführer sowie der 1. Vorsitzende wurden allesamt einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorstand setzt sich daher weiterhin wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender ist Uwe von Hacht, ihm zur Seite steht Tim Sander als 2. Vorsitzender. 1. Schriftführer ist Jürgen Lüneburg, 2. Schriftführer ist Kevin Lindner. 1. Kassierer ist Heiko Albers und 2. Kassierer Jürgen Kollrat.

Uwe von Hacht ist nunmehr seit 25 Jahren erster Vorsitzender des SC Wraust und wurde dafür mit einer Ehrenscheibe vom Verein geehrt. Unter großem Beifall bedankte sich der 65 alte Ruheständler für das entgegengebrachte Vertrauen und die tolle Gemeinschaft, die den Verein ausmacht.