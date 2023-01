Nun anmelden: Expertinnen geben Tipps zu Gartengehölzen und Wildpflanzen

Andrea Porps (51), zertifizierte Wildpflanzenexpertin, neben einer Wildobsthecke in Neuengamme. Die Fünfhausenerin organisiert ein Wildpflanzen-Seminar in Ganderkesee.

Zollenspieker/Ganderkesee. Noch ist es kalt, hat der Winter die Natur fest in seinem Griff. Doch der Frühling naht – und die Grünpflanzen-Experten geben erste Termine für Seminare und Workshops raus. Die Natur- und Wildnispädagogin Antje Giesenberg bietet in den kommenden Monaten diverse Kurz-Seminare mit hohem Praxis-Anteil an. Ihre Reihe startet am Sonntag, 19. März, in ihrem Naturgarten in Zollenspieker.

„Gehölze für den Garten 1: Obstbäume und Beerensträucher“, heißt es zwischen 14 und 17 Uhr. In ihrem Naturgarten würden viele verschiedene Obstgehölze und -sorten jeglichen Alters und jeder Größe wachsen, teilt Antje Giesenberg mit. Sie sollen genau angeschaut werden, dann wird über Wuchsverhalten, Arbeitsaufwand und Pflege, Vielfalt der Sorten und ihre Nutzung, Standortansprüche und den Nutzen für Tiere und Boden gesprochen.

Zwei Seminare zu Gartengehölzen und Wildpflanzen

Das Treffen könne den Teilnehmern als „Entscheidungshilfe“ für die Bepflanzung ihrer eigenen Gärten dienen, betont die Forstwirtin. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung mitgeteilt. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Interessierte können sich bis zum 13. März per E-Mail an antje@giesenberg.de anmelden. Weitere Infos zu Antje Giesenbergs Angeboten finden sich im Internet unter der Adresse www.klangweide.de.

Andrea Porps, Expertin für essbare Wildpflanzen aus Fünfhausen, bittet zu einem viertägigen Fortbildungskursus im Hotel Backenköhler in Ganderkesee. Von Donnerstag, 23. März, bis Sonntag, 26. März, dreht sich alles um das Zubereiten wilder Pflanzen und um „permakulturelle Anwendungsempfehlungen im Garten“. Neben Andrea Porps leitet Christine Rauch, ebenfalls Pflanzen-Profi, das Seminar.

Die Teilnahme kostet 600 Euro inklusive Vollverpflegung. Die Hotelübernachtungen müssen extra bezahlt werden. Anmeldungen nimmt Christine Rauch bis zum 9. März entgegen: wildrausch.de.