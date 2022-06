Erntedankfest in Kirchwerder: Wer wird Prinzessin der Vier- und Marschlande?

Die neuen Majestäten werden beim Erntedankfest in Kirchwerder gekrönt. Was eine Prinzessin können sollte und was ihre Aufgaben sind.

Hamburg. Einmal Prinzessin sein! Davon hat so manches Mädchen schon einmal geträumt. Für zwei Frauen könnte das bald Realität werden. Denn die Gemeinschaft Vier- und Marschlande (GVM) sucht neue Erntemajestäten – genauer gesagt zwei Prinzessinnen. Sie sollen beim Erntedankfest im Oktober gekrönt werden und dann beim Umzug gemeinsam mit Königin Anna von Deyn vom prachtvoll geschmückten Wagen Bonbons in die Menge werfen und Tausenden Zuschauern an den Straßen zuwinken.

Eine Ernteprinzessin der Vier- und Marschlande sollte eine Verbundenheit zur Heimat mitbringen, erklärt GVM-Vorsitzende Marlis Clausen. Ebenso sollte sie mindestens 18 Jahre alt, offen und zugewandt sein. Erfahrungsgemäß entwickeln sich die jungen Frauen in ihrer Amtszeit aber auch noch einmal unheimlich und werden selbstbewusster: „Das Amt macht viel für die Persönlichkeit. Das ist immer eine große Freude zu sehen“, weiß Marlis Clausen.

Prinzessinnen bekommen Geschichtsunterricht

Die Majestäten sind dabei keineswegs auf sich allein gestellt: Unterstützung gibt es vom Vorstand und Mitgliedern der GVM, die die Majestäten fit machen in Sachen Vier- und Marschländer Geschichte und Besonderheiten. Auch auf die Erfahrung und Unterstützung von Königin Anna von Deyn, die weiterhin im Amt bleibt, können die neuen Prinzessinnen bauen.

Allerdings konnten die 25-Jährige und ihre Prinzessinnen in der Pandemie deutlich weniger Termine wahrnehmen, als Marlis Clausen den Majestäten gewünscht hätte. Umso mehr freute es die GVM-Vorsitzende, dass eine achtköpfige Abordnung des Vereins inklusive Erntekönigin Anna von Deyn und Prinzessin Christina Koop nach Traunstein am Chiemsee reisen konnte, um dort auf dem Königinnen-Tag Hamburg zu repräsentieren.

Erntedankfest in Kirchwerder: Planung für Umzug laufen auf Hochtouren

Insgesamt 261 Königinnen und vier Könige aus ganz Deutschland kamen dort zusammen. Es habe viele tolle Gespräche und Begegnungen sowie einen Umzug durch die Stadt und eine Besichtigung der Herreninsel und dem Schloss von König Ludwig II. gegeben, berichtet Marlis Clausen.

Im Gegenzug werden nun zahlreiche Majestäten zum Erntedankfest in die Vierlande eingeladen. Die Planungen für den Umzug am Sonntag, 2. Oktober, und das Rahmenprogramm laufen auf Hochtouren, berichtet Marlis Clausen. Auch Gruppen aus den Niederlanden und aus Frankreich wollen bei der ersten Auflage des Festes nach der gut zwei Jahre langen Coronapause wieder mit dabei sein. In diesem Jahr wäre es das zehnte Fest, das vom Förderverein Erntedankfest ausgerichtet wird. Zuvor hatten die Vierländer Trachtengruppe und die Kirchwerder Landfrauen bereits 33 Umzüge organisiert.

Die Namen der neuen Würdenträgerinnen wird streng geheim gehalten

Wer die neuen Würdenträgerinnen sind, wird bis zum Erntedankfest streng geheim gehalten. So erfuhren auch die Eltern von Anna von Deyn vor fast drei Jahren erst im Gottesdienst in der Kirche St. Severini, dass ihre Tochter die neue Erntekönigin ist, als sie feierlich in Tracht zur Krönung in die Kirche einzog. „Das war ein sehr rührender Moment“, erinnert sich Marlis Clausen.

Interessentinnen für das Amt der Ernteprinzessin bekommen Kontakt zur GVM per E-Mail an info@gvm.hamburg.