Die Kirchwerder JunX präsentieren ihr neues Album

Hamburg. Auf diesen Augenblick haben Die JunX aus Kirchwerder zwei Jahre lang gewartet: Am Freitag, 20. Mai, präsentieren Christopher Garbers und Gunnar Schmidt ihr neues Album „Seelenmenschen“ im Ohnsorg-Theater. Nur wenige Tage vor dem Auftritt steigt selbst bei dem bühnenerfahrenen Pop- und Schlagerduo ein wenig die Aufregung. „Das wird für uns sehr emotional, nach so langer Zeit zurück auf der Bühne zu sein und dann auch noch an einem so besonderen Ort“, ist Christopher Garbers überzeugt.

Bestuhltes Konzert im Ohnsorg-Theater

Das Konzert, das um 17 Uhr im Ohnsorg-Theater am Hauptbahnhof (Heidi-Kabel-Platz 1) beginnt, wird nicht nur die Premierenfeier des Albums werden, sondern zugleich einzigartig bleiben. Denn an dem Abend werden alle zehn Titel des neuen Albums durchgespielt. „Das ist etwas Besonderes, schließlich schafft es nicht immer jeder Song bei Livekonzerten auf die Playlist“, erklärt Gunnar Schmidt. Sonst liefern Die JunX bei ihren Auftritten meist ein Partyprogramm, stellen dabei ein Repertoire aus eigenen Songs und altbekannten Hits zusammen.

Ebenso wird es bei dem Konzert eine Moderation und Einblicke in die Entstehungsgeschichten der Songs geben. Es werden auch ein paar Überraschungsgäste erwartet, wie Christopher Garbers verrät.

Im Eintrittspreis ist die neue CD enthalten

Tickets kosten 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr. In dem Preis ist nicht nur der Eintritt zu dem Konzert, sondern auch das Album als CD enthalten. Die JunX verstehen es als Geschenk an ihre Fans nach der langen Corona-Zeit, in der das Duo nicht auf der Bühne stehen konnte.

Nun ist der Terminkalender der Musiker aber bereits bis in den Herbst hinein wieder sehr gut gefüllt. „Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht“, sagt Christopher Garbers.

Tickets für das bestuhlte Release-Konzert gibt es beim Ohnsorg-Theater, Telefon 040/35 08 03 21, per E-Mail an kasse@ohnsorg.de oder im Internet unter www.reservix.de. Weitere Informationen zu den Vierländer JunX aus Kirchwerder gibt es ebenfalls per Mausklick unter www.diejunx.de.

