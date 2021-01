Stadtteilschule Kirchwerder: Schmierereien auf dem Innenhof

Ausländerfeindliche Parolen, Kritik an Corona-Regeln und Sprüche im Nazi-Jargon - bisher unbekannte Täter haben ihr Unwesen getrieben.

Hamburg. Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Innenhof der Stadtteilschule Kirchwerder gewütet: Wände der Gebäude, der Laubengänge, ein Gewächshaus und der Schulhof wurden mit Tags und Graffitis beschmiert. In weißer und schwarzer Farbe wurden Sprüche und Zahlenkombinationen mit Nazi-Jargon, ausländerfeindliche Parolen und Kritik an Corona-Regeln hinterlassen.

Bisher unbekannte Täter haben wilde Parolen auf den Boden des Innenhofs gesprüht.

Die Polizei hat den Vorfall am Sonntagmittag aufgenommen. Sie geht davon aus, dass die Schmierereien in der Zeit von Sonnabendnachmittag bis Sonntagmorgen dort hinterlassen worden sind. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde geschrieben. Die Polizei ermittelt weiter. Sollten sich auch Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat erhärten, würde der Staatsschutz übernehmen, so ein Polizeisprecher.