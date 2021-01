Im Landgebiet gibt es schon erste Frühlingsboten

Hamburg. Die Weihnachtstage sind gerade erst vorbei und mit ihnen die Zeit der traditionellen Blumendeko wie Weihnachtssterne oder Amaryllis. Tatsächlich herrscht in den Gewächshäusern vieler Gärtnereien der Vier- und Marschlande schon längst Frühlingsstimmung: Mit farbenfrohen Köpfen in Rot, Gelb und Pink stehen die Tulpen der Gärtnerei Bornhöft in voller Blüte.

Erfahrungsgemäß sind die Frühlingsboten bei den Kunden ab Silvester sehr gefragt, weiß Gärtner Michael Bornhöft. Doch anders als in vergangenen Jahren griffen die Kunden 2020 auch schon vor dem Weihnachtsfest zu einem Bund Tulpen: "Wir haben schon einmal abgeerntet", berichtet Bornhöft.

In den Treibhäusern im Landgebiet wachsen bereits Tulpen

Doch im Treibhaus des Vierländer Gartenbaubetriebs am Kirchwerder Landweg 194 gibt es noch genug Nachschub: Inmitten des Tulpenmeers fühlen sich auch die beiden Erntemajestäten - Königin Anna von Deyn (24) und Prinzessin Christina Koop (28) - sichtlich wohl. Schließlich gibt es so für die beiden jungen Frauen endlich mal wieder Gelegenheit, ihre prachtvolle Tracht zu tragen.

Denn nach einigen Terminen zum Start ins Jahr, wie beim Neujahrsempfang im Hamburger Rathaus oder der Grünen Woche in Berlin, wo sie als Erntemajestäten die Vier- und Marschlande repräsentierten, war von Mitte März an ihr Kalender plötzlich leer. Auch auf den Höhepunkt des Jahres, das Vierländer Erntedankfest mit Umzug vor Tausenden Zuschauern, mussten sie im Herbst 2020 leider verzichten. Er wurde bereits frühzeitig aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Hoffnung auf ein Erntedankfest-Umzug im nächsten Herbst

Doch die Erntemajestäten blicken inmitten der Tulpen optimistisch in die Zukunft: "Wir lassen uns überraschen und hoffen natürlich sehr, dass es im nächsten Jahr wieder einen Erntedankfest-Umzug geben wird", sagt Christina Koop.

Wenn die Corona-Pandemie es bis dahin zulässt, würde der Umzug am Sonntag, 3. Oktober 2021, durch Kirchwerder rollen. Erste Planungen haben bereits begonnen, es wurden Gruppen aus Frankreich, den Niederlanden oder Bayern eingeladen. "Wir halten daran fest", sagt Michael Bornhöft, der sowohl im Förderverein Erntedankfest als auch in der Gemeinschaft Vier- und Marschlande (GVM) im Vorstand aktiv ist.

GVM unterstützt das Projekt "Hamburg blüht"

Verein und auch Interessengemeinschaft setzen in diesem Jahr auf Blüten statt auf Weihnachtspräsente: So wird das Projekt "Hamburg blüht" unterstützt, das Paten sucht, um Flächen in den Vier- und Marschlanden aufblühen zu lassen (www.hamburg-blueht.de). Förderverien und GVM wollen 2021 eine Fläche sogar zweimal zum Blühen bringen: Mit einer bunten Blütenmischung im Sommer sowie Sonnenblumen im Herbst. "Die Fläche würde sogar direkt an der Umzugsstrecke liegen", sagt Bornhöft.

Bei ihm und seinem Team ist derzeit ein kontaktloser Verkauf sowie die Vorbestellung von Blumen möglich: Mobiltelefon 0177/626 07 87.