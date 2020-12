"Hansi" gehört seit 40 Jahren zur FF Kirchwerder-Nord

Hamburg. Heute, am 23. Dezember, feiert Hans Jörg Knoblauch von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder-Nord sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

In der FF Hohendeich startete Knoblauch in der Jugendfeuerwehr. Im Jahr 1982 wechselte er in die Einsatzabteilung. 1990 wurde Knoblauch dann Mitglied der Einsatzabteilung der FF Kirchwerder-Nord. Schnell war klar, dass „Hansi", wie Hans Jörg Knoblauch von seinen Kameraden und Freunden genannt wird, eine Führungsposition übernehmen wird. So wurde er nach der Ausbildung zum Zugführer zum Hauptbrandmeister ernannt. Die vergangenen zwölf Jahre hatte "Hansi" das Amt des stellvertretenden Wehrführers inne, das der 55-Jährige vor Kurzem abgab, um den Weg für einen Nachfolger freizumachen. "Hansi" bleibt seiner Wehr weiterhin treu und wechselt von der Führungsposition in den Mannschaftsgrad zurück.

Bei den meisten Einsätzen ist Knoblauch der erste am Feuerwehrhaus am Norderquerweg 1, weil er gleich gegenüber wohnt. Knoblauch übernimmt bei Einsätzen meist die Position des Fahrzeugführers. Die Wehrführung sieht in ihm "eine tragende Säule der Freiwilligen Feuerwehr", lobt Knoblauchs außergewöhnliches Engagement und Fürsorge für seine Kameraden.

Knoblauch verdient seinen Lebensunterhalt als Gärtnermeister. Der 55-Jährige ist verheiratet und hat drei Töchter.