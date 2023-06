Erdbeerfest: Landgebiet feiert "Gold der Vierlande" im Rieck-Haus

Hamburg. Jede Menge rote Früchtchen werden am 17. und 18. Juni am Rieck-Haus zu finden sein. Denn dann wird auf dem Gelände des Freilichtmuseums am Curslacker Deich 284 wieder das Erdbeerfest gefeiert, das zuletzt pandemiebedingt drei Jahre lang ausfallen musste. „Das Fest hat eine gewachsene Tradition. Die Freude bei allen Beteiligten ist groß, dass es nun endlich wieder losgeht“, sagt Organisatorin Lydia Goldschmidt von der Bergedorfer Museumslandschaft.

350 Kilo Erdbeeren wollen allein die Landfrauen verarbeiten, daraus 280 Torten kreieren oder sie als frische Frucht servieren, berichtet Karin Gladiator. 100 Liter Sahne hat Bäcker Heinz Hintelmann für die Landfrauen bestellt, die geschlagen als Klecks auf den Kuchen oder auch zu den Früchten genascht werden kann. Zudem gibt es Erdbeerbowle oder herzhafte Leckereien wie Aal oder Bratwurst.

Erdbeerfest im Rieck-Haus mit einer bunten Marktmeile

Etwa 50 Stände verwandeln die 500 Jahre alte Hofanlage in eine bunte Marktmeile. Regionale Erzeuger und Kunsthandwerker präsentieren dort Stickereien, Holzuhren, Körbe oder auch Bürsten. Bäcker Heinz Hintelmann heizt den Lehmbackofen im historischen Backhaus an und backt knusprige Brote. Für Kinder gibt es ein Mitmachprogramm auf der Wiese am Spielplatz mit Büchsenwerfen, Filzen und Gummistiefelweitwurf.

Mit dabei sind auch wieder zahlreiche Tanzgruppen, Chöre, Gruppen und Vereine aus dem Landgebiet, wie die Vierländer Speeldeel und Vierländer Trachtengruppe, Nabu und Deichwacht oder Traktoren- und Oldtimer Club Hamburg (TOCH). Am Sonnabend, 17. Juni, ist das Fest von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Zum Start gibt es einen Freiluftgottesdienst mit Pastor Alexander Braun aus Curslack.

Fest lockte vor der Pandemie um die 4500 Besucher in die Vierlande

Das Erdbeerfest sei ein Fest der Vier- und Marschlande mit vielen Beteiligten der Region, das eine Strahlkraft weit über die Grenzen Bergedorfs hinaus hat, weiß Museumschefin Dr. Schanett Riller. Vor 24 Jahren recht klein gestartet, ist das Fest seitdem beständig gewachsen: Vor der Pandemie lockte es stets um die 4500 Besucher in die Vierlande.

Saftiger Erdbeerkuchen wird auf dem Fest ebenso serviert wie Torte, Bowle und frische Früchte.

Foto: Lena Diekmann

Dort wird die Erdbeere heutzutage jedoch kaum noch angebaut. Früher brachte sie Reichtum in die Region und wird daher auch „Gold der Vierlande“ genannt. Der Anbau von Erdbeeren in Kirchwerder wurde erstmals im Jahr 1693 nachgewiesen und entwickelte sich damals schnell zum Verkaufsschlager auf den Hamburger Märkten. Um dem ein Denkmal zu setzen, wird seit 1999 das Erdbeerfest im Rieck-Haus gefeiert.

Auf dem Wasserweg zum Fest mit dem Vierländer Ewer

Der Curslacker Deich wird während des Festes zur Einbahnstraße in Richtung Curslacker Heerweg. Da in der Umgebung des Festgeländes nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht, empfehlen die Organisatoren eine Anreise per Shuttle – ob zu Land oder auch Wasser: Der Vierländer Ewer pendelt an beiden Tagen zwischen Serrahn und Curslack.

Die Fahrt über Schleusengraben und Dove-Elbe dauert etwa 50 Minuten. Zehn Fahrgäste können pro Fahrt auf dem originalgetreu nachgebauten Plattenbodenschiff dabei sein. Abfahrten in Bergedorf sind an beiden Tagen um 11, 13 und 15 Uhr und am Rieck-Haus um 12, 14 und 16 Uhr. Für die Fahrt sollte es pro Person eine Spende von 10 Euro geben, Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an mitfahren@vierlanden-ewer.de.





Am Bahnhof Bergedorf startet zudem ein kostenloser Shuttlebus, der von der Vierländer Volksbank gesponsert wird. Er fährt im Halbstundentakt vom Bereich H des ZOB Bergedorf direkt zum Festgelände. Die Fahrt dauert etwa 10 Minuten. Der Shuttle fährt am 17. Juni ab 11.45 Uhr und am 18. Juni ab 9.15 Uhr. Letzte Rückfahrt vom Rieck-Haus ist an beiden Tagen um 18.27 Uhr. Der Eintritt zum Fest kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre zahlen 1 Euro.