Vierländer Speeldeel: Jürgen Dreekmann ist seit 50 Jahren dabei

Neuengamme. Schon seit 50 Jahren hält Jürgen Dreekmann der Vierländer Speeldeel die Treue. Dafür wurde der Vierländer nun mit einer Urkunde geehrt. Keine Frage, dass er auch an der Spitze des Vereins verbleibt, der sich seit 1964 für den Erhalt von Trachten, Volkstanz, plattdeutscher Sprache sowie Liedgut seiner Heimat einsetzt. Alle anwesenden Mitglieder der Vierländer Folkloregruppe sprachen dem 56-Jährigen auf der Jahresversammlung ihr Vertrauen aus.

Somit bleibt Jürgen Dreekmann für weitere zwei Jahre Speelboos der Vierländer Speeldeel. Ihm zur Seite steht weiterhin Ann-Cathrin Albers als zweite Vorsitzende. Die Mitglieder bedankten sich für das große Engagement, welches Jürgen Dreekmann für den Verein und auch für den Landestrachtenverband Niedersachsen (LTN) leistet. Beim LTN hat er kürzlich den Vorsitz des Trachtenkundeausschusses übernommen.

Übungsort nach 35 Jahren aus Neuengamme nach Kirchwerder verlegt

Im vergangenen Jahr haben die Aktiven der Speeldeel an 23 Veranstaltungen teilgenommen. Höhepunkte waren die sieben Auftritte auf dem Milchhof Reitbrook im Juni. Gemeinsam mit dem Lichthof Theater Hamburg und weiteren Persönlichkeiten aus den Vier- und Marschlanden wurde das Stück „Gutes aus Hamburger Landen“ gestaltet.

Die Jugendgruppe der Speeldeel nahm an vielen Veranstaltungen und Wochenendseminaren wie in Scheeßel und Rotenburg teil. Zum Jahresende wurde nach über 35 Jahren der Übungsort vom Schützenhof Neuengamme in die Aula der Stadtteilschule Kirchwerder verlegt.

Nachdem die Speeldeel schon beim Frühlingsfest auf Hof Eggers in Kirchwerder dabei war, wird im Juni in Curslack getanzt. Dann soll am 17. und 18. Juni wieder das Erdbeerfest am Rieck-Haus gefeiert werden, wo die Speeldeel am Sonntagnachmittag auftreten wird. Ein weiterer Termin ist traditionell das Erntedankfest in Kirchwerder, das in diesem Jahr am 1. Oktober gefeiert wird.