Bergedorf: Vierländer "Uns Ewer" feiert seinen 10. Geburtstag

Hamburg. Auf in die zehnte Tourenzeit auf dem Gemüsetransportschiff „Uns Ewer“: Die Saison, die bis Oktober läuft, hat mit den ersten Fahrten zum Freilichtmuseum Rieckhaus und einer Plattsnackertour begonnen. Der Fahrplan ist reichhaltig gespickt, viele Kooperationspartner kommen mit an Bord des originalgetreuen Nachbaus eines historischen Ewers und bieten Fahrten an. Dazu feiert der Förderverein Vierländer Ewer den 10. Geburtstag ausgiebig und zum Teil mit besonderen Gästen.

Gewürdigt wird das „Zehnjährige“ von „Bergedorfs schwimmenden Wahrzeichen“ auf vielfältige Weise: Mit dem Vortrag „Vom Ewer zum Lastwagen“ wird ab Dienstag, 30. Mai, offiziell losgefeiert. Dabei referiert Jürgen Albers über die Historie der „einstigen Lastesel der Elbe“ und zeigt genügend Fotos und Hintergrundmaterialien aus der Sammlung seines Vaters Werner Albers. Der dokumentierte, wie der Ewer in lange zurückliegenden Jahren die Versorgung Hamburgs sicherstellte, dann aber sukzessive von motorisierten Gefährten auf der Straße als Transportmittel abgelöst wurde.

10. Geburtstag des Vierländer Ewer: Vom Vortrag bis zum großen Fest

Dem alten Werner Albers war es im Jahr 1940 vergönnt, als Letzter mit dem motorisierten Ewer „Goose Elbe“ von den Vier- und Marschlanden bis zum Deichtormarkt zu fahren. Trauriges Ende: Dieser letzte aktive, hölzerne Ewer wurde danach als Feuerholz verheizt. Albers Junior wird aus dieser Zeit erzählen und dabei aufzeigen, welche Routen das Transportschiff zurücklegte und wie aus- und beladen wurde.

Wer sich für all das und noch mehr interessiert, kommt am 30. Mai um 19 Uhr ins Kulturhaus Serrahn1 an der Serrahnstraße 1. Wie bei den Fahrten auf „Uns Ewer“ ist der Eintritt kostenlos, Spenden werden aber gern genommen. Gerhard Kollmann aus dem Vorstand des Fördervereins erklärt: „Als gemeinnütziger Verein dürfen wir keine festen Fahrpreise nehmen.“

Die nächsten Touren stehen schon fest im Terminkalender: so etwa die Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme inklusive Führung am Dienstag, 23. Mai (11 Uhr, Anmeldung unter Rufnummer 040/428 13 10), die Museumsfahrt gemeinsam mit der Bergedorfer Museumslandschaft vom Bergedorfer Schloss zum Rieckhaus am Freitag, 2. Juni (11 Uhr), die Biofahrt durch Flora, Fauna und Wasserqualität entlang der Dove-Elbe am Sonnabend, 3. Juni (11 Uhr) sowie Kurzfahrten auf dem Serrahn am verkaufsoffenen Sonntag, 4. Juni (12 Uhr). Mehr Informationen gibt es auf der Webseite vierlanden-ewer.de des Fördervereins, telefonisch unter der Nummer 0152/34591280 an oder per E-Mail an mitfahren@vierlanden-ewer.de. Bis zu zehn Gäste können auf dem Ewer mitfahren.

Große Sommerparty an Bord mit Besichtigung geplant

Dazu ist am Sonnabend, 15. Juli, beginnend um 12 Uhr ein Geburtstagsfest an Bord geplant. Der Ewer liegt dann wie zu den Ausfahrten gewöhnlicherweise an Anleger 3 des Serrahns und kann besichtigt werden – also ausreichend Gelegenheit, auf dem originalgetreuen Nachbau eines Vierländer Gemüseewers auf der Dove Elbe und der Stromelbe nachzuvollziehen, wie der Warentransport vor 150 Jahren tatsächlich funktionierte.