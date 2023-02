Seminar im Rieck-Haus: So gelingt der Obstbaumschnitt

Curslack. An den Ästen vieler Bäume sind bereits die ersten Knospen sichtbar: „Schon bald heißt es wieder raus in den Garten“, weiß das Team der Bergedorfer Museumslandschaft. Bevor die Gartenschere in die Hand genommen wird, um Stauden, Büsche und Obstbäume für eine prachtvolle Blüte im Sommer zu beschneiden, bekommen Hobbygärtner im Rieck-Haus hilfreiche Informationen. Wo setzt man die Schere an und wie viel schneidet man ab? Diese und andere Fragen werden am Sonnabend, 25. März, auf dem Gelände des Freilichtmuseums am Curslacker Deich 142 beantwortet.

In der Zeit von 14 bis 17 Uhr zeigt Olaf Dreyer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars, wie man die Bäume professionell beschneidet, um im Spätsommer mit einer reichen Ernte belohnt zu werden. Die Teilnahmegebühr für den dreistündigen Workshop beträgt 20 Euro: Anmeldung per Telefon 040/428 91 25 09 oder E-Mail an museum@bergedorf.hamburg.de. Die neue Saison im Rieck-Haus beginnt am Mittwoch, 1. März. Von da an ist das Freilichtmuseum wieder dienstags bis sonntags, jeweils von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Karfreitag bleibt das Museum geschlossen, an sonstigen Feiertagen ist es geöffnet.

Im Juni steht wieder die Erdbeere im Mittelpunkt

Ab dem 1. April wird in der Scheune eine neue Sonderausstellung zu sehen sein: „De blaue Stuuv – Bibelfliesen in Vierländer Bauernhäusern“. Die Schau ist in Kooperation mit dem ökumenischen Arbeitskreis Kulturgut Bibelfliesen und der Kirchengemeinde St. Nicolai zu Altengamme entstanden. „Der thematische Bezug von Bibelfliesen und den Vierlanden bietet uns eine ideale Möglichkeit der Kooperation von Kirche und Museum“, sagt Dr. Schanett Riller, Leiterin der Bergedorfer Museumslandschaft. Anhand von rund 100 historischen Originalfliesen wird die Vielfalt der Motive aufgezeigt und erklärt, welche Geschichten sie erzählen.

Neben Terminen wie der Führung „Kiek mol in“, bei der Torkild Hinrichsen oder Hanna Wörmbke einmal im Monat lebhaft vom früheren Leben auf dem Land berichten, soll es in diesem Jahr am 17. und 18. Juni auch wieder das Erdbeerfest geben.

Der Eintritt ins Rieck-Haus kostet 4 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Zutritt. Das Kombiticket für das Rieck-Haus und das Museum für Bergedorf und die Vierlande im Bergedorfer Schloss kostet 7 Euro für Erwachsene, ermäßigt 5 Euro.

