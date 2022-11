Schießclub: Sascha Hasselbarth ist neuer König des SC Diana

Schießclub in Neuengamme

Schießclub in Neuengamme Sascha Hasselbarth ist neuer König des SC Diana

Curslack/Neuengamme. Drei lange Jahre mussten sie warten, nun konnten die Mitglieder des Schießclubs Diana aus Curslack/Neuengamme endlich wieder ein neues Königspaar im Luftgewehr- Sport ausschießen und einen Königsball feiern. „Für das Vereinsleben und dem Sport ist es ein Gewinn, wieder Wettkämpfe auszuführen“, stellen die Verantwortlichen des Clubs ganz klar fest.

Die 1. Hofdame ist zugleich Königin der Königinnen

Gefeiert wurde im Vereinssaal der Vierländer Schützengesellschaft am Neuengammer Hausdeich, wo auch dem scheidenden Königspaar Marlis und Dirk Bruder ein besonderer Dank ausgesprochen wurde. Schließlich hatten sie drei Jahre lang die Würde mit Stolz getragen. Nachdem zahlreiche Pokale und Orden vergeben waren, die in den vergangenen Monaten ausgeschossen wurden, lüftete Diana-Vorsitzender Jörg Peters schließlich das Geheimnis, wer sich in diesem Jahr auf der Liste der besten Schützen verewigen konnte.



Als neuer König wurde Sascha Hasselbarth proklamiert. Neue Königin des SC Diana ist Nicole Schackier. Folgende Ehrenträger stehen dem Königspaar zur Seite: Bei den Damen ist Marlis Bruder 1. Hofdame und zeitgleich Königin der Königinnen. 2. Hofdame ist Nadja Reinecke. Bei den Herren schoss sich Nigel Bruder zum 1. Ritter, Martin Bolland ist 2. Ritter. Zum König der Könige wurde André Kröger proklamiert.