Hamburg. Mit dem Slogan „Kühe, Schweine, Dorfvereine“ sorgt der Landesligist in der Amateurfußball-Szene für Furore. Das hatte ungeahnte Folgen.

Vor einigen Jahren machten sich die Fußballer des SV Altengamme den Spaß, mit selbst gestalteten und gedruckten Autogrammkarten von sich ihre obligatorische Abschlussreise nach Mallorca anzutreten. Ob sie mit den signierten Bildern zwischen all den anderen feierwütigen Kickern am berühmt-berüchtigten Ballermann Eindruck schinden konnten, ist nicht überliefert. Gedächtnislücken sind ein weit verbreitetes Phänomen bei „Malle“-Urlaubern.

Demnächst fliegen die Vierländer erneut auf die beliebte Ferieninsel. Und diesmal könnten sie tatsächlich nach Autogrammen gefragt werden. Denn der seit Jahren von den Vierländern nach Siegen stets skandierte Schlachtruf „Kühe, Schweine, Dorfvereine“ ist auf Mallorca gerade ein Hit.

Vereinslied des SV Altengamme wird zum Partyhit auf Mallorca

Ein Witz? Mitnichten! Das nicht ganz ernst gemeinte Motto der immer zu Späßen aufgelegten Altengammer wird in diesen Tagen am Ballermann rauf- und runtergesungen. Denn über Umwege erfuhr das Management der Partyschlagersängerin Ina Colada von dem originellen Schlachtruf der Sechtsliga-Kicker. „Und sie fanden ihn ganz geil“, berichtet Philipp Mohr, der Sportliche Leiter des SVA.

Die Sängerin Ina Colada landete mit dem Slogan des SV Altengamme einen Partyhit auf Mallorca. © picture alliance / Thomas Reiner - ThomasReiner.pro | Thomas Reiner - ThomasReiner.pro

Die Idee eines Liedes speziell für Fußballer aus ländlichen Gebieten war geboren. Und seit einem Monat ist der Song mit dem Ursprung aus Altengamme nun auf dem Markt. Produziert hat ihn unter anderem Mallorca-Star Ikke Hüftgold, der einst mit einem Song über Kartoffelsalat und die Oberweite von Frauen berühmt wurde. Gesungen wird er neben besagter Ina Colada von den Interpreten „Kreisligalegende“ und „Gipfelsepp“.

„Dorf ist geiler als Stadt“, sind die Macher des Songs überzeugt

Für Freunde schöner Melodien oder anspruchsvoller Songtexte ist das Werk vermutlich eher ungeeignet. Denn zu hauptsächlich dröhnenden Bässen singt das Party-Trio Sätze wie: „Und wenn wir sonntags wieder auf dem Sportplatz stehen und vor dem Spiel schon Sterne sehen. Beim Saufen saufen wir nie ab – Dorf ist geiler als Stadt.“ Ob SVA-Coach Marco Theetz große Lust hat, das Lied mitzuträllern, sei auch mal dahingestellt. Denn wie heißt es in dem Partylied weiter: „Ihr habt eine Flagge, wir haben eine Fahne, euer Trainer sieht aus wie eine Frau.“

Ob Frau oder Mann – zumindest am Ballermann und insbesondere dann, wenn Ina Colada den Song in der Diskothek Oberbayern live singt, schunkeln und singen fast alle mit. Wie aber wurde aus dem Schlachtruf der Altengammer Feierabend-Fußballer nun ein Mallorca-Hit? Die Antwort ist gleichermaßen kurios wie inzwischen auch tragisch.

Der Betreiber eines Mallorca-Radios stellt den Kontakt zu Ina Colada her

„Wir haben hier in der 3. Herren ein Spielervater, dessen Kumpel aus Kirchwerder ein Mallorca-Internetradio betrieben hat“, berichtet Mohr. „Dieser Radiobetreiber hat den Schlachtruf mal gehört und ein paar Videos aus der Kabine gesehen. Er fand das total klasse und hat dann eine Zeit lang Spielberichte vom SVA am Sonntagabend in seinem Malle-Radio abgespielt. Er hatte ganz gute Kontakte in die Ballermann-Szene und hat den Schlachtruf einfach mal weitergeleitet. Und sie fanden es ganz geil.“

So landete besagtes „Kühe, Schweine, Dorfvereine“ beim Management von Ina Colada. Verantwortlich dafür zeichnete Frank Lüngen, der frühere Betreiber des besagten Mallorca-Internetradios. Dass er dabei mitgeholfen hat, dass der SVA-Schlachtruf nun täglich tausendfach heruntergeladen wird und auf vielen Partys auch außerhalb des Ballermanns mitgesungen wird, hat der Mann aus Kirchwerder nicht mehr mitbekommen. Lüngen ist am 14. April dieses Jahres verstorben.

Bühnenauftritt des SV Altengamme in der legendären Disco Oberbayern

„Das ist sehr traurig und sehr tragisch“, sagt Mohr. Altengammes Sportlicher Leiter und die Vierländer Fußballer werden auf ihrer Mallorca-Abschlussfahrt in diesem Jahr stets auch ein bisschen an ihn denken, wenn der Song in einer der Diskotheken am Ballermann abgespielt wird.

Im vergangenen Jahr, als Frank Lüngen noch lebte, durften die Altengammer auf seine Vermittlung hin bei einem Auftritt von Ina Colada auf die Bühne. „Also es waren die dabei, die es am dritten Tag um zwei Uhr nachts noch geschafft haben“, relativiert Mohr. Auch bei der diesjährigen Ausfahrt ist der Besuch eines Auftritts der Partyschlagersängerin im legendären Oberbayern fest eingeplant. Und diesmal dürfen sich die Vierländer ja irgendwie auch wie kleine Stars fühlen.