Fußball-Landesliga: Beim SV Altengamme gibt es Rares statt Bares

„Kühe, Schweine, Dorfvereine“ lautet der Schlachtruf des SV Altengamme. Marcel Mohr wird ihn in der kommenden Saison nicht mehr in der 1. Herren schreien.

Altengamme. Mit der Vereinstreue ist es ja nicht nur im Profifußball so eine Sache. Auch im Amateurbereich wechseln viele Feierabendkicker für ein paar Euro mehr häufig den Club. Gerade in den oberen Spielklassen ist die Fluktuation bei den meisten Teams hoch. Eine Ausnahme bildet hier der SV Altengamme. Beim Landesligisten gibt’s es Rares statt Bares: nämlich ganz viel Kameradschaft. Nur ganz wenige Akteure haben die Vierländer Wohlfühloase in den vergangenen Jahren verlassen. Und auch zur kommenden Saison wird sich das Gesicht der Mannschaft nur unwesentlich verändern.

Es gebe zwar noch „wenige ausstehende Zu- und Absagen“, berichtet Ligaobmann Philipp Mohr, das Gros des aktuellen Kaders wird dem SV Altengamme laut dem umtriebigen Funktionär aber die Treue halten. Kontinuität wird am Gammer Weg also weiter großgeschrieben. „Davon lebt das Projekt ja auch“, sagt Mohr. Vier Abgänge müssen er und Coach Ingo Carstensen allerdings zur neuen Saison kompensieren. Neben Tim Stegmann (31 Jahre alt) und Bastian Hinrichs (37), die ihre Karrieren wohl beenden werden, scheiden in Patrick Bierwagen und Marcel Mohr (beide 32) auch zwei Vereinsurgesteine aus dem Aufgebot aus.

Fußball-Landesligist SV Altengamme peilt Kadergröße von 24 bis 25 Spielern an

Das Duo spielt bereits seit Jugendzeiten für den Dorfverein und machte den Aufstieg von der Kreis- bis in die Landesliga mit. Nun haben sich Bierwagen und Mohr dazu entschlossen, etwas kürzertreten zu wollen. „Sie waren die Treiber dafür, dass es zur kommenden Saison hier eine Alte-Herren-Mannschaft geben wird“, berichtet Philipp Mohr. Im Notfall könnten die Routiniers also auch in Zukunft noch im Liga-Team aushelfen. Allerdings peilt Mohr eine Kadergröße von 24 bis 25 Mann an, sodass es eigentlich nicht zu Personal-Knappheit kommen sollte. Viele Zugänge wird es nicht geben.

Mit einem externen Spieler ist bereits Einigung erzielt worden, seinen Namen kann Mohr jedoch noch nicht verraten, da der betreffende Akteur seinen jetzigen Verein noch nicht über den bevorstehenden Wechsel unterrichtet hat. Kein Geheimnis ist hingegen, dass Leon Kleensang aus der eigenen zweiten Herren in das Landesliga-Team hochrücken wird.

Langjähriger Oberliga-Kicker Marco Theetz wird neuer Assistenzcoach

Eine richtig prominente Verpflichtung ist dem SVA für seinen Trainerstab gelungen. Der langjährige Oberliga-Kicker Marco Theetz wird neuer Assistenzcoach. Der 42-Jährige löst Scheu ab, der aus beruflichen Gründen schweren Herzens aufhören muss. Theetz, der aktuell noch für den SC Wentorf II aufläuft, gehörte zu seiner Zeit beim SVCN (2001 bis 2013) zu den absoluten Leistungsträgern bei den Vierländern.

Nicht wenige Fußballkenner sahen in dem Edeltechniker zu dieser Zeit einen der besten Amateurfußballer Hamburgs. Andere titulierten Theetz als „schlampiges Genie“, weil er sein großes Potenzial nicht immer ausschöpfte. Auf dem Platz und auch abseits davon war der 42-Jährige aber stets eines: ein charismatischer Typ.

SVCN erhält bittere Quittung für eine völlig verfehlte Personalpolitik

Einen solchen hätte sein Ex-Club Curslack in dieser Saison fraglos gut gebrauchen können. Sowohl sportlich als auch menschlich. Nach dem riesigen Umbruch im vergangenen Sommer mangelte es den Vierländern an Führungsspielern. Die bittere Quittung für eine völlig verfehlte Personalpolitik erhielt der SVCN nun bereits am vergangenen Sonntag, als nach der 2:4-Pleite beim HEBC der vorzeitige Oberliga-Abstieg feststand.

Die verbleibenden drei Partien sind für das Team des am Saisonende scheidenden Spielertrainers Marcello Meyer dementsprechend nur noch mehr oder minder ein Showlaufen. Am Sonnabend, 22. April, (15 Uhr, Gramkowweg) empfängt Curslack TuRa Harksheide.

Dassendorfs Coach Peter Martens erwartet ein „ekliges Spiel“

Auch die TuS Dassendorf bekommt es mit einem in Norderstedt beheimateten Gegner zu tun. Der Titelanwärter tritt bereits am Freitagabend (21. April) beim designierten Absteiger Hamburger SV III an (20 Uhr, Ulzburger Straße). „Das wird ein ganz ekliges Spiel. Die sind in der Vorwärtsbewegung wirklich stark“, sagt Peter Martens, der den Meister gemeinsam mit Thomas Hoffmann trainiert. Da die TuS im bisherigen Saisonverlauf erst eine Partie auf Kunstrasen gewinnen konnte, scheint es trotz der klaren Dassendorfer Favoritenrolle zumindest nicht ausgeschlossen, dass es auf dem Plastikgrün des HSV eine Überraschung geben könnte.

Weitere Spiele am Wochenende, Landesliga: FC Voran Ohe – Ahrensburger TSV (Sonnabend, 22. April, 14 Uhr, Amselstieg); Bezirksliga: Barsbütteler SV – SC Schwarzenbek (Sonnabend, 14 Uhr, Hinterm Garten 2); Kreisliga: SV Altengamme 2 – SC Vier- und Marschlande II (Sonnabend, 13 Uhr, Gammmer Weg). Die ursprünglich für Freitagabend angesetzte Partie TSG Bergedorf – SVCN II wurde abgesetzt. Die Curslacker bekamen keine Mannschaft zusammen.