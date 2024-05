Ohe. Glänzende Ausgangsposition für das Relegations-Rückspiel gegen Eintracht Norderstedt II. Doch eine quälende Ungewissheit bleibt.

Der FC Voran Ohe ist auf dem Sprung in die Fußball-Oberliga. Im ersten Relegationsspiel der Landesliga-Zweiten bezwangen die Stormarner am Pfingstmontag Eintracht Norderstedt II durch Tore von Demirhan Brüning (69.) und Muizz Saqib (88.) mit 2:0. Damit haben die Oher eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonnabend in Norderstedt (17 Uhr, Ochsenzoller Straße).

„Dieser Sieg war hochverdient“, freute sich der scheidende Voran-Coach Matthias Wulff, für den es das letzte Heimspiel am Amselstieg war. „Leider haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, Tore zu schießen. In der zweiten Hälfte war das dann besser. Insofern sind wir für heute zufrieden, aber das war nur der erste Schritt.“

Voran Ohe steht vor dem Sprung in die Fußball-Oberliga

Nach einer Viertelstunde hatten die Stormarner ihre Nervosität abgelegt und drängten auf die Führung. Zunächst vergeblich. Voran-Stürmer Demirhan Brüning zwang Gäste-Keeper Sönke Günther aus kurzer Distanz zu einer Glanzparade (18.), Philipp Lorenzen vergab freistehend vor dem Norderstedter Tor kläglich (45.+2).

Auch interessant

Nach dem Seitenwechsel sauste ein Kopfball von Marcel Dieckmeyer haarscharf am Norderstedter Gehäuse vorbei (67.). Dann endlich behielt Brüning im gegnerischen Strafraum die Nerven und vollendete in aller Seelenruhe zur 1:0-Führung (69.). Der Bann war gebrochen! In der Schlussphase erhöhte Muizz Saqib auf 2:0 (90.). Das war auch der Endstand.

Verwirrung um Aufstiegsregelung hält weiter an

Offen bleibt derweil weiterhin, ob es überhaupt einen Aufstiegsplatz gibt. „Ich habe vom Verband telefonisch die Aussage bekommen, dass der Sieger in jedem Fall aufsteigt, unabhängig davon, ob Altona 93 den Sprung in die Regionalliga schafft“, betont Wulff. Dem widersprachen Vertreter des FC Türkiye, der in diesem Fall absteigen müsste.

FC Voran Ohe: El Kahil – Dieckmeyer, Walek, Ohl – Müller, Gläser (63. Özalp), Witmütz (71. Acar), Lorenzen (63. Feldpausch) – Schmidt – Brüning (87. Gassmann), Saqib