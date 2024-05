Lohbrügge. Nikitas Dartsinis ist mit 83 Jahren gestorben. Über drei Jahrzehnte engagierte er sich als Ligamanager und Sponsor für seinen Verein.

Der VfL Lohbrügge trauert um seinen langjährigen Fußball-Ligaobmann und Gönner Nikitas Dartsinis. Der gebürtige Grieche starb am Dienstag nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Aus dem Hamburger Amateurfußball hatte sich „Niki“, wie Dartsinis überall nur liebevoll gerufen wurde, bereits seit geraumer Zeit zurückgezogen. Jahrzehntelang war die Wilhelm-Lindemann-Sportanlage des VfL am Binnenfeldredder das „zweite Wohnzimmer“ des beruflich stark eingespannten und sehr erfolgreichen Griechen gewesen.

Seine Liebe zum VfL entdecke Dartsinis 1983. Damals spielte sein Sohn Alexander in der A-Jugend des Clubs. „Niki“ beschloss daraufhin, das Team zu managen. Aus dem Hobby wurde eine zeitaufwendige Passion. Bald schon kümmerte sich Dartsinis nicht nur um die Lohbrügger Junioren-, sondern auch die Herrenfußballer. 1988 übernahm er den Posten des Ligaobmanns. „Früher hat er 60 Stunden in der Woche für den Verein gearbeitet“, berichtete VfL-Präsident Jens Wechsel einst. Sein Sohn Alex beschrieb die Liebe seines Vaters zum Klub mit den Worten: „In seinen Adern fließt tiefblaues Blut.“

VfL Lohbrügge: Nikitas Dartsinis verteidigte seinen Verein wie ein Löwe

Dartsinis investierte nicht nur viel Herzblut in den VfL, sondern auch eine beträchtliche Summe aus seinem Privatvermögen. Darum machte der erfolgreiche Geschäftsmann, der viele Jahre in Glinde lebte, nie Aufhebens. Zu den Partien seiner Lohbrügger erschien der Gönner stets in Jeans und mit Trainingsjacke. „Niki“ Dartsinis liebte es, über den Fußball zu fachsimpeln und führte diese Diskussionen nicht minder leidenschaftlich, wie er seinen Aufgaben am „Binner“ nachging.

Ein Bild aus den erfolgreichsten Zeiten des VfL Lohbrügge: Unter der Führung von Niki Dartsinis (vorn) gelang 2009 der Aufstieg in die Oberliga. © Hanno bode

Er verteidigte seinen VfL stets wie Löwe gegen jede ungerechte Kritik. Niemals aber wurde der emotionale Grieche unsachlich oder ausfallend. Gespräche mit ihm fanden immer auf Augenhöhe statt – und endeten eigentlich immer mit einem Klopfer von ihm auf die Schulter. Als „überaus liebenswerten Menschen“ beschrieb Präsident Wechsel den langjährigen VfL-Funktionär und Geldgeber einst. Eine Aussage, der wohl niemand widersprechen wird, der Nikitas Dartsinis kennenlernen durfte.

Nikitas Dartsinis stammt ursprünglich aus Piräus, kam jedoch schon 1960 nach Deutschland. In seinen letzten Lebensjahren zog es ihn aus gesundheitlichen Gründen wieder zurück in seine alte Heimat. „Er war eine Vereinslegende“, betont Wechsel. „Und auch wenn er in den vergangenen Jahren häufig in Griechenland war, hat er doch immer verfolgt, was bei uns vor sich ging. Er hat den VfL Lohbrügge nie aus den Augen verloren.“