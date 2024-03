Bergedorf. Das Geld der WSB-Aktion wird in ein Sportgerät investiert. Schon jetzt planen die Organisatoren das nächste Projekt zur Weihnachtszeit.

Die Spendierfreudigkeit und Kauflust der Bergedorfer in der Vorweihnachtszeit hat sich mal wieder so richtig gelohnt: 5115 Euro Gesamterlös erhält das Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth am Grasredder aus der Tombola des Bergedorfer Wirtschafts- und Stadtmarketingverbands (WSB) der vergangenen Adventszeit. Die Einrichtung will für das Geld speziell das sportliche Angebot auf dem Grundstück aufbessern. Die WSB-Tombola hilft genau solchen Häusern und Institutionen für Kinder und Jugendliche.

Denn für die rund 50 betreuten Kinder im Haus im Alter zwischen fünf und 21 Jahren geht es demnächst um Korbleger und Drei-Punkte-Würfe. Auf dem Gelände soll nämlich ein Basketballkorb aufgehängt werden. Für die Installierung müssen noch ein Pfahl beschafft und Fachleute gefunden werden, die den Basketballkorb aufstellen. Das haben sich die Kinder sehnlichst gewünscht und auch jetzt werden sie mitentscheiden: „Sie werden einen passenden Korb und den richtigen Ort auf unserem Spiel- und Sportgelände auswählen“, sagtt Marina Abeln, Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendhauses.

5115 Euro für Kinderhaus St. Elisabeth: Es geht immer um den guten Zweck

Marc Wilken, Geschäftsführer des WSB, brachte nicht nur den Herzchen-Scheck am Grasredder vorbei. Der WSB-Chef betonte noch einmal das „Wir-Gefühl“ der Bergedorfer, das sich bereits acht Mal durch die Tombola und ihre Protagonisten, Händler sowie Kunden, gezeigt hat. „Unternehmen und Bürger wissen um den guten Zweck. Es geht immer darum, Kinder und Jugendliche zu unterstützen.“ Und dass genau das bestens funktioniert, bewiesen die Konsumenten: Bereits am 30. November, also keine Wochen nach dem Verkaufsstart, waren bereits sämtliche 10.000 Lose bei etwa 20 teilnehmenden Händlern ausverkauft.

Das kommt an – und soll auch vor Weihnachten 2024 so bleiben: Denn der WSB bereitet bereits die neunte Auflage der Weihnachtstombola vor, die auch dank des zuverlässigen Partners, der Werbeagentur Die Creativen aus dem Lehfeld, immer wieder realisiert werden kann. Ein weiterer Effekt: Die WSB-Weihnachtstombola lässt immer mehr Besucher in und um das Sachsentor strömen und ist insofern auch gut für angesiedelte Geschäfte. Marc Wilken zum Stand der Vorbereitungen: „Wir suchen einerseits eine Kinder- und Jugendeinrichtung in Bergedorf und Umgebung, die wir mit dem Tombola-Erlös unterstützen können. Andererseits suchen wir natürlich wieder Unterstützer aus der Wirtschaft, die uns Sachspenden zur Verfügung stellen.“