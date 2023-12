Rekordansturm auf 10.000 Tombola-Lose in Bergedorf

Mit so viel und schnellem Zuspruch hat die Wirtschaftliche Vereinigung gar nicht gerechnet. Was Gewinner jetzt wissen müssen.

Bergedorf. Von wegen klamme Geldbeutel und weniger Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft kurz vor Weihnachten: So schnell wie noch nie sind in diesem Jahr alle 10.000 Lose der Weihnachtstombola der Wirtschaftlichen Vereinigung (WSB) ausverkauft. Bereits am 30. November sollen demnach bei den etwa 20 teilnehmenden Händlern die spannenden Röllchen nicht mehr verfügbar gewesen sein.

Da die Nachfrage in den Geschäften in den vergangenen Tagen hoch blieb und sich einige Kunden schon verärgert zeigten, dass es nichts mehr zu gewinnen gibt, macht Fadi Abu vom WSB-Organisationspartner für die Tombola, der Werbeagentur „Die Creativen“, jetzt eine klare Ansage: „So schnell ist das noch nie passiert. Im vergangenen Jahr war es schon gut, da waren wir neun Tage vor Aktionsschluss durch. Nochmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.“ Umso erwähnenswerter ist der rasche Ausverkauf auch deswegen, weil der Tombola-Start 2023 nicht wie geplant am 4. November, sondern erst am 11. November aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Loselieferanten begann. Ob‘s jetzt nächstes Jahr viel mehr Lose und entsprechend auch Gewinne geben wird?

Tombola ausverkauft: In diesem Jahr freut sich ein Bergedorfer Kinder- und Jugendhaus

Übrigens: Wer seinen Gewinn noch nicht abgeholt hat, muss nicht panisch werden. Noch bis zum 14. Januar halten alle teilnehmenden Händler die Gaben vor. Als Hauptpreise sind unter anderem ein iPhone 15 sowie eine Playstation 5 ausgerufen worden. In diesem Jahr profitiert das Bergedorfer Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth am Grasredder vom Reinerlös der WSB-Weihnachtsaktion. Die genaue Spendensumme steht noch aus.