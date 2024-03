Hamburg. Der Wettbewerb geht im Lichtwarktheater im Körberhaus über die Bühne. Anmeldungen sind von sofort an möglich. Wer schon dabei ist.

Mehrere Monate auf den großen Moment hinarbeiten. In eine Fantasierolle schlüpfen und sie mit Leben füllen. Bis der große Tag gekommen ist: Hinter dem Vorhang hervor luschern, wer im Publikum des neuen Lichtwarktheaters sitzt. Lampenfieber spüren – und wenige Minuten später auf einer der modernsten Bühnen der Stadt voller Freude spielen. Selbstvertrauen tanken. Im Applaus baden. Und nach all den „Strapazen“ das Ganze als Familienevent oder mit der Theatergruppe feiern.

Die Spannweite der Emotionen bei den diesjährigen Jugendtheatertagen (JTT) des Bergedorfer Bezirksamts dürfte wieder sehr breit ausfallen. Mit Fug und Recht darf dabei von einer echten Bergedorfer Tradition gesprochen werden, handelt es sich doch um die 44. Auflage der JTT. Das Ganze lebt logischerweise von vielen frischen Gesichtern und Talenten: Kinder- und Jugend-Theatergruppen aus Bergedorf, Hamburg und Umgebung können sich ab sofort bis zum 30. April anmelden, um bei den Jugendtheatertagen 2024 vom 1. bis 13. Juli aufzutreten – ganz egal, wie groß die Vorerfahrungen sind, wie kurz oder lang der Auftritt sein wird. Es geht um Freude am Theater spielen.

Jugendtheatertage 2024: Lola Kids wieder auf der Bühne dabei

Macht‘s doch einfach so wie die Lola Kids aus Lohbrügge: Die sind fast schon so etwas wie JTT-Inventar. Die elfköpfige Truppe aus neun Mädchen und zwei Jungen wird angeleitet von „Theater-Mama“ Bärbel Granzow. Seit 25 Jahren macht sie Nachwuchsgruppen fit für den großen Auftritt, sichtet, diskutiert und übt mit ihnen mögliche Stücke für die JTT. „Theater spielen fanden Kinder und Jugendliche schon immer toll“, erzählt Bärbel Granzow, die auch mal mit 25er-Gruppen zusammenarbeitete: „Das habe ich aber begrenzt, weil wir bei den Proben kaum Platz hatten.“

Die Granzow-Eleven sind zwischen elf und 17 Jahre alt, kommen überwiegend vom Gymnasium Lohbrügge und treffen sich einmal wöchentlich für zwei Stunden im Spielhaus neben dem Lola Kulturzentrum. Die Routinierteste? Na klar, eine von den Nichten: Luisa Granzow (17) war bereits mehrfach bei den JTT dabei, fing schon als Zweijährige an – als Elfe im Zauberer von Oz. Nun wird Luisa eine Hauptrolle im aktuellen Stück der Lola Kids, dem zünftigen „Piraten Molly ahoi“, mimen. 70 Minuten mit toller Seeräuber-Musik, Holzbein-Trägern, derber Sprache und Schimpfwörtern von teilweise nicht so freundlichen Zeitgenossen.

Traum, mal eine Schauspielerin zu werden

Neu bei den Lola Kids dabei ist Lena Friebel, die vom Luisen-Gymnasium dazustieß. Sie hat schon nach ein paar Proben gemerkt, dass die wohl größte Herausforderung darin bestehen könnte, „den Text zu lernen und den dann laut auf der Bühne zu sprechen“. Das hat Ilva Brunecker schon hinter sich, denn sie ist zum zweiten Mal bei den JTT dabei: „Ich war damals total aufgeregt. Als ich dann aber auf der Bühne stand, war ich plötzlich entspannt“, berichtet das Mädchen von der Stadtteilschule Kirchwerder. Nicht unüblich, wie „Regisseurin“ Bärbel Granzow weiß: „Wenn die ersten Worte gesprochen sind, wird alles gut.“

Es gibt auch weitere Neigungen bei den Lola Kids, die förderlich sein könnten. Etwa bei Emmili Krüger, die sich trotz ihrer jungen Jahre schon jetzt vorstellen kann, Schauspielerin zu werden, bereits Erfahrungen als Synchronsprecherin machte. Oder bei der jüngeren Granzow-Schwester Mia. Sie sagt: „Es fällt mir leicht, in andere Rolle zu schlüpfen.“

Spaß überstrahlt perfekte Inszenierung

Dazu gebe es folglich die große Chance bei den Jugendtheatertagen 2024: Die Lola Kids tauschen ihren engen Übungsraum im Spielhaus gegen die Bühne des Lichtwarktheaters ein, gestalten dort Bühnenbild und Lichteffekte mit, dürfen sogar die Hälfte der Eintrittsgelder behalten. Am Ende soll es dann unter den möglichst vielen Theatergruppen per ehrenamtlichem Juryentscheid wieder einen Sieger geben, der nach den Spieltagen am 14. Juli festlich gekürt wird.

Doch laut Lena Stich, Kulturmanagerin des Bezirksamts im Körberhaus und Verantwortliche für die diesjährigen JTT, ist das Podest wirklich nur Randaspekt: „Es geht nicht um das perfekte Theaterstück. Der Auftritt der Kinder und Jugendlichen soll Spaß bringen, Lust auf Theater machen und am Ende als gemeinsames Erlebnis mit Familie und Freunden gefeiert werden.“

Anmeldefrist läuft bis 30. April

Und wer sich noch nicht für die Spieltage 2024 bereit fühlt? „Die Jugendtheatertage gibt es jedes Jahr. Es lohnt sich also jederzeit, mit dem Theater anzufangen“, sagt Lena Stich. Sie ist für die Jugendtheatertage auch Ansprechpartnerin unter Telefon 040/428912142 oder elektronisch unter jugendtheatertage@bergedorf.hamburg. Der Link zur Anmeldung bis zum 30. April lautet: https://hamburg.de/bergedorf/jugendtheatertage-2024-anmeldung. Kleine Einschränkung: Teilnehmer dürfen nicht älter 21 Jahre sein und keine professionelle Schauspielererfahrung haben. Mehrgenerationengruppen dürfen außer Konkurrenz auftreten.