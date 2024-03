Hamburg. Freilichtmuseum startet in die neue Saison. Zu Ostern gibt es ein buntes Programm, bei dem auch Kinder auf ihre Kosten kommen.

An Ostern geht es bunt und lebhaft zu im Rieck-Haus: Das Freilichtmuseum am Curslacker Deich 284 startet in die neue Saison. Pünktlich zur Wiederöffnung der Sonderausstellung „De blaue Stuuv – Bibelfliesen in Vierländer Bauernhäusern“ führt der Initiator und Kurator der Ausstellung, Pastor Martin Waltsgott aus Altengamme, am Ostersonnabend, 30. März, ab 15 Uhr durch die Scheune des Rieck-Hauses.

Anhand der rund 100 historischen Originalfliesen erzählt er interessierten Besucherinnen und Besuchern über ihre Herkunft, Herstellung und Verbreitung und erklärt die Bedeutung der biblischen Motive auf den blau-weißen Fliesen.

Ostern gibt es im Rieck-Haus ein buntes Programm für die ganze Familie

Buur Ernie alias Ernst Korth vertellt (erzählt) am Ostermontag, 1. April, zwischen 11.30 und 17 Uhr wie „de Buerslüt domols leevt hebt“ (wie die Bauersleute früher gelebt haben). Er führt auf Wunsch der Besucher auf Platt- oder Hochdeutsch durch das beinahe 500 Jahre alte Bauernhaus und erzählt humorig vom früheren Landleben, kündigt die Bergedorfer Museumslandschaft an.

Auch für die jüngsten Gäste wird Programm geboten: an beiden Osterfeiertagen, 31. März und 1. April, versteckt der Osterhase bunte Eier auf dem Gelände des Rieck-Hauses. Nach einer kleinen Osterrallye können die Kinder ihre Funde am Ende in eine süße Überraschung eintauschen, solange der Vorrat reicht. Anmeldungen sind hierfür nicht erforderlich.