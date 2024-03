Bergedorf. Dramatisches Wochenende in der Fußball-Landesliga. Historischer Erfolg für den FC Voran Ohe. SV Altengamme im Pech

Es war ein dramatisches Wochenende für die Clubs aus dem Bergedorfer Raum in der Fußball-Landesliga. Während der SC Vier- und Marschlande mit einem spektakulären 5:3-Erfolg am Sonnabend im Kellerduell gegen den Ahrensburger TSV viele Sorgen hinter sich lassen konnte, rutschte der Nachbar SV Altengamme durch eine unglückliche 0:1-Niederlage am Sonntag bei der HT 16 noch tiefer in den Abstiegssumpf.

Besonders groß war das Entsetzen jedoch beim SV Curslack-Neuengamme, der am Sonnabend im Derby gegen den FC Voran Ohe mit 1:5 unter die Räder kam. Für die Stormarner war es der erste Sieg am Gramkowweg seit 17 Jahren – ein historischer Erfolg.

Jubel beim SC Vier- und Marschlande, Entsetzen in Curslack

Dabei waren die Oher durch ein Kontertor von Luca Winterfeld (6.) früh in Rückstand geraten. „Aber wir sind einfach bei uns geblieben und haben einfach weitergemacht“, freute sich Voran-Coach Matthias Wulff über den Triumph an alter Wirkungsstätte. Muizz Saqib (22.), Demirhan Brüning (35.), Ibrahim Özalp (42.), Philipp Lorenzen (45.) und Tim Schmidt (51.) schossen den 5:1-Erfolg heraus.

„Anspruch und Wirklichkeit liegen bei uns im Moment weit auseinander“, haderte Curslacks Sportchef Torsten Henke. Es war für die Vierländer im Kalenderjahr 2024 bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel. „In der Hinrunde hatten wir dafür ja noch Argumente: Neuer Trainer, neue Mannschaft, Platz gesperrt, schwierige Vorbereitung. Die haben wir jetzt nicht mehr.“

Nach acht sieglosen Spielen gewinnt der SCVM wieder

Besser machte es der SC Vier- und Marschlande, der nach acht sieglosen Spielen beim 5:3-Heimerfolg gegen den Ahrensburger TSV endlich wieder dreifach punktete. Matchwinner war SCVM-Stürmer Kevin Göde, der in der Schlussphase doppelt traf und so aus einem 3:3 noch ein 5:3 machte.

Am Sonntag unterlag der SV Altengamme durch ein Elfmetertor des früheren Bergedorfer Gökhan Iscan mit 0:1 bei der HT 16. Dabei wäre deutlich mehr drin gewesen, spielten die Vierländer doch 25 Minuten in Überzahl.

Altengamme vor dem Ausgleich, aber was macht Jonas Buck denn da?

Die Spannung kulminierte, als Altengammes Jonas Buck sechs Minuten vor Schluss sieben Meter vor dem gegnerischen Gehäuse frei zum Schuss kam. Die Vierländer Fans hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch Bucks Abschluss geriet so schwach, dass HT-Keeper Bünyamin Bulanik die Kugel sogar festhalten konnte.

Ebenfalls mit 0:1 musste sich der VfL Lohbrügge dem Rahlstedter SC geschlagen geben. Dabei hielt die junge Elf von VfL-Coach Elvis Nikolic 75 Minuten lang ein 0:0, bis der Ur-Rahlstedter Lukas Baake doch noch für die Gäste traf.