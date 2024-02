Dassendorf. Ex-HSV-Star steuert drei Tore zum Sieg der TuS Dassendorf bei und glänzt als TV-Kommentator. Warum es trotzdem ein trauriger Tag war.

Er ist und bleibt ein Phänomen. Beim 4:0-Erfolg der TuS Dassendorf in der Fußball-Oberliga beim FC Türkiye hat sich Stürmer Martin Harnik zum ersten Mal in dieser Saison gleich dreifach in die Torschützenliste eingetragen und zeigte dabei seine ganze Vielseitigkeit. Per Abstauber, per Kopf und schließlich mit einer schönen Aktion, bei der er einen Verteidiger ins Leere rutschen ließ, steuerte der frühere HSV-Profi drei Treffer zum 4:0-Sieg bei. Es war die große Harnik-Show.

Abends glänzte er dann als TV-Experte auf Sport.1 beim 2:1-Sieg des HSV in der 2. Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC Berlin. Als Hertha-Fans Tennisbälle aufs Spielfeld warfen und für eine halbstündige Unterbrechung sorgten, fand Harnik klare Worte: „Das ging zu weit heute. Die Message ist verloren gegangen. Die Leute gehen genervt nach Hause.“ Der 68-fache österreichische Nationalspieler erinnerte daran, dass solche Unterbrechungen immer schwierig für die Spieler seien.

TuS-Stürmer Martin Harnik erobert die Spitze der Torschützenliste

In der Oberliga schraubte Harnik sein Torkonto auf 16 Treffer. Gemeinsam mit Osman Göraltunkeser (FC Süderelbe) liegt er damit nun an der Spitze der Torschützenliste. Göraltunkeser ist jedoch vor zwei Wochen als Profi zum Drittligisten Neveshir Belediye Spor in die Türkei gewechselt und wird keine Oberliga-Tore mehr schießen. Martin Harnik hat also gute Chancen, seinen Titel als Oberliga-Torschützenkönig zu verteidigen. Vergangene Saison hatte er mit 46 Toren einen Fabelrekord aufgestellt.

Überschattet wurde die Partie beim FC Türkiye von der schweren Verletzung von Albin Bektesi, der mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Platz getragen werden musste. Ausgerechnet Bektesi, der Türkiye im Hinspiel Ende August noch zum 2:1-Sieg in Dassendorf geschossen hatte. Am Sonnabend, 10. Februar, haben die Dassendorfer nun TuRa Harksheide zu Gast (13 Uhr, Wendelweg). Die Norderstedter sind sensationell Tabellendritter und reisen sicher nicht ohne Ambitionen an.