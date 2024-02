Hamburg. Seit 1. Februar sind die chinesischen Elektroautos beim Autohaus Krüll erhältlich. Außerdem wird der Werkstattbereich erweitert.

Aus Richtung Vierlandenstraße kommend ist das neue Logo kaum zu übersehen. Wenn es demnächst noch angestrahlt wird und zudem noch ein weiteres Schild und ein Sechs-Meter-Pylon mit den zwei Großbuchstaben montiert sind, weiß jeder: In Bergedorf gibt es mit MG im Autohaus Krüll seit dem 1. Februar eine weitere Automarke. Damit stockt Krüll (Volvo, Citroën und Ford) sein Portfolio auf vier Marken auf. Das ist aber nicht die einzige Veränderung im Betrieb am Curslacker Neuer Deich 2-14.

„An China führt auf dem Automarkt kein Weg mehr vorbei“, erklärt Jan Köster den Neuzugang in Bergedorfs Autowelt. Köster ist künftiger Markenverantwortlicher für MG bei Krüll. Zunächst gehen er und sein Verkaufsteam, die erst einmal provisorisch in einem Container neben dem Haupthaus untergebracht sind, mit den Modellen ZS EV, Marvel, 4 Electric XPower, 4 Electric und 5 Electric breit gefächert ins Rennen in der Preiskategorie 30.000 bis 40.000 Euro.

MG in Bergedorf: Englische Automarke erfährt chinesische Neuauflage

Der Start gebe Grund zur Zuversicht: „Es läuft gut an, auch nach dem Wegfall des Umweltbonus, der staatlichen Förderung für E-Autos“, berichtet Köster, der auch in der Vergangenheit der einstigen Kultmarke Vorteile erkennt: „Man denkt zwangsläufig an England – das ist doch gar nicht so schlecht.“

MG – das stand viele Jahre für britische Automobile, zwischenzeitlich unter Federführung von Rover. Nach dessen Insolvenz übernahm 2005 die chinesische Nanjing Automobile Group unter anderem die Markenrechte an MG. Kurz nachdem die Produktionsfirma Nanjing MG Automotive gegründet wurde, kaufte SAIC Motors aus Shanghai 2007 den Konkurrenten auf. Seither sind in der Volksrepublik mehr als 2,2 Millionen MG-Neuwagen verkauft worden, allein 2021 waren es laut chinesischen Wirtschaftsstatistiken 535.896 Fahrzeuge.

Autohaus Krüll baut Nutzfahrzeuge-Werkstatt auf

Auch hierzulande gibt es erste Zahlen, nachdem MG 2021 auf den europäischen und auch deutschen Markt zurückkehrte: Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 25.000 MG-Neuwagen verkauft. „Die werden sich hier durchsetzen“, meint Jan Köster.

Auch interessant

Einer, der sich ebenfalls über den MG-Deal freut, ist Matthias Gerleit. Der aktuelle Filialleiter des Bergedorfer Krüll-Standorts mit 50 Mitarbeitern kann noch von anderen positiven Entwicklungen im Haus am Curslacker Neuen Deich berichten: Der 1,7 Millionen Euro teure Anbau für die neue Nutzfahrzeuge-Werkstatt ist voll im Gange. Die Deckenhöhe von etwa zehn Metern der neuen Werkstatthalle, die direkt an den Park- und Ausstellungsplatz anschließt, ist schon zu sehen. „Hier werden sieben Arbeitsplätze entstehenm und wir weiten auch unsere Öffnungszeiten aus“, sagt Gerleit. Ende Juni soll der Anbau fertig sein.