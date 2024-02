Hamburg. Anmeldezahlen für die Bergedorfer Grundschulen liegen vor. Neugründung am Sander Damm wird schmerzlich vermisst.

Die Schule Nettelnburg hat das Rennen um die Gunst der Abc-Schützen des kommenden Jahrgangs im Bezirk Bergedorf gewonnen: 130 wollen die Grundschule mit markantem Alt- und umfangreichen Neubauten an der Straße Fiddigshagen nach den Sommerferien als Erstklässler besuchen. Damit hat das Team um Schulleiterin Bettina Köhler der im Jahr 2023 beliebtesten Grundschule am Max-Eichholz-Ring den Rang abgelaufen. Die Lohbrügger Konkurrenz bringt es in der gerade abgeschlossenen Anmelderunde nun auf 105 Erstklässler.

Das sind am Max-Eichholz-Ring zehn weniger, als vor einem Jahr, während sich in Nettelnburg mit zusätzlichen 18 Kindern fast eine ganze Klasse mehr angemeldet hat. Ein Erfolg, den die Schulbehörde wohl noch etwas reduzieren wird, denn trotz umfangreicher Neubauten ist die Schule Nettelnburg – wie auch die am Max-Eichholz-Ring – nur auf fünf Parallelklassen eingerichtet. Bei maximal rund 23 Schülern wären das also mindestens 15 zu viel. Die Bescheide werden laut Behörde Mitte April an die Familien verschickt.

Neue Grundschule Sander Damm öffnet wohl erst im Sommer 2028

Der Ansturm auf die Schule Nettelnburg macht ein Versäumnis des Senats unübersehbar: Zu lange wurde die Gründung der nun beschlossenen 2,5-zügigen neuen Grundschule auf dem ehemaligen Autohaus-Gelände am Sander Damm verschoben. Sie soll nun spätestens im Sommer 2028 eröffnet werden, wie es auf Nachfrage unserer Redaktion heißt: „Die Auslobung ist aber so formuliert, dass die Gebäude so zu planen sind, dass ein früherer Schulstart möglich ist.“ So drängen alle Kinder aus den Neubaugebieten entlang des Schleusengrabens nach Nettelnburg.

In der Beliebtheitsskala der künftigen Erstklässler folgt auf Platz drei die Anton-Rée-Schule in Neuallermöhe mit 104 Anmeldungen vor der Schule Ernst-Henning-Straße in Bergedorf mit 98 und der Adolph-Diesterweg-Schule in Neuallermöhe mit 91. Die Schulen Sander Straße (83), Mendelstraße (71) Heidhorst (69), Leuschnerstraße (66), Friedrich-Frank-Bogen (57) und Clara-Grunwald-Schule (56) komplettieren den städtischen Bereich des Bezirks.

Die höchsten Zuwachszahlen in der Gunst der künftigen Erstklässler verzeichnet mit Curslack-Neuengamme eine Schule im Landgebiet: Greift die Behörde nicht ein, muss sie im August nun 93 statt zuvor 55 Abc-Schützen einschulen, ein Plus von 69 Prozent. Das wären dann fünf statt drei erster Klassen.

Alle weiteren Schulen der Vier- und Marschlande bleiben in etwa bei der gewohnten Jahrgangsstärke. Und auch insgesamt liegt die Zahl der Erstklässler im Bezirk Bergedorf mit 1276 nur knapp über der des Vorjahrs. Im August 2023 sind 1262 Abc-Schützen eingeschult worden.