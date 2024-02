Hamburg. Direkt neben dem Frascatiplatz in Bergedorf entstehen „Self Storage“-Lagerabteile. Doch auch Gewerbeeinheiten sind geplant.

Viele Jahre lang wurden hier am Neuen Weg 45 in Bergedorf Autos verkauft. Doch Ende 2022 machte das Autohaus Michael dicht, wurde dann 2023 abgerissen – und ließ vorerst nur eine wüste Fläche zurück. Nun sind hier, direkt neben dem viel frequentierten Frascatiplatz, die Bauarbeiter angerückt: Maschinen arbeiten am Bodenuntergrund, um den Bau einer Lagerhalle vorzubereiten.