Bergedorf. Das gar nicht mehr so junge neue Jahr sorgt zum Ende dieser Woche für gleich fünf Pflichttermine, will man mit wichtigen Bergedorfern ins Gespräch kommen. So drängeln sich am Freitag, 19. Januar, zwei Neujahrsempfänge in der knappen Zeit nach Feierabend, die beide auch mit Polit-Prominenz aufwarten, darunter der Besuch von Bürgermeister Peter Tschentscher im Körberhaus.

Los geht der Reigen aber bereits am Donnerstag, 18. Januar, wenn Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann für 12 bis 14 Uhr zur Premiere ihrer Wochenmarkt-Tour auf den Bahnhofsvorplatz am Weidenbaumsweg bittet. Hier will Bergedorfs seit gut zwei Jahren amtierende Rathauschefin mit den Bürgern ins Gespräch kommen – und wer seine Anliegen lieber schriftlich an sie herantragen möchte, kann seine Zeilen in den mitgebrachten „Kummerkasten“ werfen.

Neujahrsempfänge: Neue Kontakte knüpfen in Bergedorf?

Tags darauf beginnt um 18 Uhr der Neujahrsempfang des DGB Bergedorf, zu dem der Ortsvorsitzende Ernst Heilmann die Hamburger DGB-Chefin Tanja Chawla im Kulturhaus SerrahnEins am Bergedorfer Hafen (Serrahnstraße 1) begrüßt. Sie wird über den Aufschwung rechter Parteien sprechen, unter der Überschrift: „Demokratie verteidigen“. Anschließend stellt sie sich der Diskussion – auch im persönlichen Gespräch.

Einen ähnlichen Ablauf plant die SPD-Fraktion in der Bergedorfer Bezirksversammlung, die ab 19 Uhr im Körberhaus an der Holzhude 1 sogar Bürgermeister Peter Tschentscher begrüßt. Hier wird Fraktionschefin Katja Kramer den Abend eröffnen, bevor Tschentscher das Wort ergreift. Anschließend stehen er und alle zwölf Mitglieder der Bergedorfer SPD-Fraktion für Gespräche zur Verfügung.

Hochkarätiges Neujahrskonzert im Lichtwarktheater

Entspannung verspricht am Sonnabend, 20. Januar, dann im Lichtwarktheater des Körberhauses das große Neujahrskonzert. Unter der Leitung der Bergedorferin Doris Vetter erklingen hier bekannte Arien und Duette, für die die Europäische Kammerphilharmonie und der Chor der Opernfactory Hamburg von nicht weniger als 14 Solisten unterstützt werden. Während der Eintritt zu den Neujahrsempfängen natürlich frei ist, gibt es Konzertkarten ab 28 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter anderem im bz-Ticketshop im Einkaufszentrum CCB.

Der dritte Empfang des Wochenendes, genannt Neujahrstreff, folgt am Sonntag, 21. Januar: Für 11 bis 13 Uhr lädt dann der SV Nettelnburg/Allermöhe in sein Vereinszentrum nach Neuallermöhe, Henriette-Herz-Ring 143a. Und wer dann noch weiter plaudern will, notiert sich eine Premiere: Zum ersten Mal nach den Corona-Jahren lädt das Bezirksamt wieder zum Empfang in den Spiegelsaal des Rathauses: Am Freitag, 26. Januar, ist dort ab 16 Uhr wieder Rathauschefin Cornelia Schmidt-Hoffmann die Gastgeberin.