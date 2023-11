„Der kleine Tag“ kommt in bunten Schuhen ins Haus im Park

Curslack. Wenn die SonnenStimmen ihr Weihnachtsmusical „Der kleine Tag“ am zweiten Adventswochenende auf die Bühne des Theatersaals im Haus im Park bringen, dann haben die Mädchen und Jungen neue bunte Schuhe an den Füßen. Bezahlt werden konnten die Schuhe nun dank einer Spende von der Haspa. Die Peter-Mählmann-Stiftung, die Kinder- und Jugendstiftung der Hamburger Sparkasse, fördert das Musiktheater aus Curslack mit 1000 Euro. „So haben wir nicht nur einheitliche Auftrittsschuhe, sondern auch einen sicheren Tritt auf der Bühne“, freut sich Chorleiterin Juliane Brachvogel.

Die Stiftung wurde 1997 anlässlich des Ausscheidens des langjährigen Vorstandssprechers Peter Mählmann gegründet. Jedes Jahr werden so bei mehr als 100 Kinder- und Jugendeinrichtungen Anschaffungen im Wert von rund 150.000 Euro ermöglicht. Dass die SonnenStimmen in diesem Jahr zu diesem Kreis gehören, verkündeten Corinna Mönke und Florian Zimmer von der Haspa Curslack nun bei einer der finalen Proben und konnten dabei schon mal einen Einblick in das weihnachtliche Stück bekommen. Gezeigt wird das Musical am Sonnabend, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember. Beginn ist jeweils um 15 Uhr am Gräpelweg 8.

Mehr als 600 Tickets sind bereits verkauft, berichtet Juliane Brachvogel. Daher wird nun das gesamte Theater, also auch der Oberrang geöffnet, und das Kartenkontingent erweitert: Je Vorstellung sind ab Sonntag, 26. November, wieder 50 Tickets zu haben. Die Karten kosten 9 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene. Sie können bestellt werden per E-Mail an info@sonnenstimmen.com. Insgesamt gehören 64 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 16 Jahren zu den SonnenStimmen. 54 von ihnen werden an der Aufführung beteiligt sein.

Das Stück „Der kleine Tag“ basiert auf einer Geschichte von Wolfram Eicke. Rolf Zuckowski und Hans Niehaus haben daraus ein Musical gemacht, das im Jahr 2002 uraufgeführt wurde. Hinter den Sternen, im funkelhellen Lichtreich, da leben alle Tage. Die lebendigen Lichtwesen dürfen nur ein einziges Mal zur Erde reisen und kehren danach für immer ins Lichtreich zurück.

Bis es für ihn allerdings so weit ist, muss „Der kleine Tag“ geduldig warten und hört in der Zeit fasziniert zu, was die anderen Tage von ihrer Zeit auf der Erde berichten. Nachdem andere Tage bereits Erfindungen, Katastrophen und historische Begebenheiten miterlebt haben, ist der „kleine Tag“ überzeugt, dass während seiner Erdenreise etwas ganz Besonderes geschehen wird, etwas, das ihn unvergesslich macht.

