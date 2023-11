Landfrauen-Förderkreis bietet Beauty-Messen und Promi-Lesungen

Der Förderkreis der Landfrauen feiert zehnjähriges Bestehen. Warum es diese Gruppe gibt und was sie in Zukunft vorhat.

Hamburg. Um die vielfältigen Aktivitäten der Hamburger Landfrauen einem größeren Kreis an Menschen zu öffnen und gleichzeitig auch Spendengelder zu generieren, initiierte Geschäftsführerin Imke Kuhlmann die Gründung eines Förderkreises. Etwa eineinhalb Jahre Vorarbeit waren notwendig, bevor der gemeinnützige Verein Förderkreis Landfrauenverband Hamburg gegründet wurde, erinnert sich Bärbel Roloff, Vorsitzende des Förderkreises. Seitdem sind nun genau zehn Jahre vergangen.

Das wird am Freitag, 10. November, mit einer Feierstunde im Spiegelsaal des Bergedorfer Rathauses (Wentorfer Straße 38) gefeiert. Interessierte können von 15 Uhr an dabei sein, wenn Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann und Barbara Froh, Vorsitzende des Landfrauenverbandes, Grußworte sprechen sowie Dagmar Hirche einen kurzen Vortrag über die digitale Welt der Generation 65plus hält. Zudem rechnet Bärbel Roloff mit der ein oder anderen Überraschung: „Es werden besondere Trachten gezeigt, wir erhalten eine doppelstöckige Torte und wer weiß was noch“, verrät die Förderverein-Vorsitzende. Kostenfreie Anmeldungen sind möglich unter Telefon 040/78 46 75 oder per E-Mail an info@hamburger-landfrauen.de.

Förderkreis des Hamburger Landfrauenverbands feiert zehnjährigen Geburtstag

Bärbel Roloff ist seit 2018 im Amt und folgte damit auf Meike Behrmann und Angela Becker. Mit ihr im Vorstandsteam engagieren sich Irmtraud Bertram als zweite Vorsitzende sowie die Beisitzerinnen Beke Fischer, Gundula Witthöft und Julia Wulff. „Bärbel macht das richtig super, wir sind ein tolles Team und einigen uns immer. Bei uns gibt es keine Unstimmigkeiten“, stellt Gundula Witthöft fest. Dabei ist Bärbel Roloff fast unmerklich in diese Position gerutscht, durch ihre Arbeit im Vorstand des Landfrauenverbandes: „Das war für mich ein guter Ausgleich zu meiner privaten Situation“, sagt sie.

Inzwischen hat der Förderkreis für die Gemeinschaft der Hamburger Landfrauen und für andere soziale Projekte schon einiges erreicht: 2016 wurde die Aktion Schrittzähler ins Leben gerufen, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Startgebühr zahlen und für einen bestimmten Zeitraum ihre Schritte zählen. Jährlich geht dadurch eine Spende von 1000 Euro an verschiedene Initiativen, die der Förderkreis vorher ausgesucht hat – wie etwa „EinzigNaht“. „Dort wird Kindern mit besonderen Bedürfnissen und körperlichen Einschränkungen spezielle Kleidung genäht. Beispielsweise bei künstlichem Darmausgang, künstlicher Ernährung oder für kleinwüchsige Kinder“, erklärt Gundula Witthöft.

Beauty-Messe ist für das kommende Jahr wieder geplant

Auch die erste Beauty-Messe im Jahr 2020 sei gut angenommen worden, erinnert sich Bärbel Roloff. Für das kommende Jahr ist die zweite Auflage geplant, kündigt die Förderverein-Vorsitzende an. Ob personalisierte Kuscheldecken gegen Einsamkeit während der Pandemie, Vorträge der Kripo gegen Trickbetrügereien oder Lesungen mit Autoren wie Tine Wittler oder Hubertus Meyer-Burkhardt: Die Aktionen des Fördervereins werden gut angenommen.

Genau wie die Gartenveranstaltungen: Als ehrenamtlichen Referendar konnte der Förderkreis Gerhard Preuss gewinnen, der seit 2019 mit viel Fachwissen und großer Freude sein gärtnerisches Wissen an die Seminarteilnehmer weitergibt. „Im Frühjahr planen wir das nächste Seminar mit dem Schwerpunkt Düngen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt“, sagt Beke Fischer.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Förderkreis-Mitglieder ist die Teilnahme an den Aktionen kostenfrei

Ob Männer oder Frauen – eine Mitgliedschaft im Förderkreis der Landfrauen ist geschlechtsunabhängig und kostet 15 Euro pro Jahr für Mitglieder des Hamburger Landfrauenverbands. Wer nur im Förderkreis Mitglied ist, zahlt 27 Euro pro Jahr. Für die Veranstaltungen wird dann kein zusätzlicher Beitrag erhoben. Auch Vereine, Verbände (35 pro Jahr) und Firmen (55 Euro) können mit einer Mitgliedschaft für 55 Euro im Jahr den Förderkreis unterstützen und dann mit fünf Personen kostenfrei an den Aktionen teilnehmen. Gäste zahlen bei den Seminaren 15 Euro, Landfrauen 12 Euro, Getränke und Snacks werden immer gratis gereicht.

Mehr zum Thema

Zudem gibt der Förderkreis auch Zuschüsse für den vor wenigen Jahren ins Leben gerufenen qualifizierten Lehrgang zur Büroagrarfachfrau, der den Teilnehmerinnen in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (Bukea) eine zertifizierte Fortbildung im landwirtschaftlichen Bereich ermöglicht. Für die Zukunft wünscht sich der Vorstand des 35-köpfigen Förderkreises viele neue Mitglieder, gern auch Unternehmen, weiterhin kreative Ideen und ein gutes Miteinander im Vorstand sowie natürlich viele Spenden, um ihre Projekte auch in den kommenden zehn Jahren umsetzen zu können.