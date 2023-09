100 Millionen Schritte: 1000 Euro für das Hospiz am Deich

Hamburg. Der Förderkreis Landfrauenverband Hamburg hat wieder Bewegung in das Frühjahr seiner Mitglieder und Gäste gebracht und von März bis Juni zum Schritte zählen aufgerufen. 113 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 100 Millionen Schritte erlaufen. Dadurch konnte nun ein Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an das Hospiz am Deich übergeben werden.

Die Aktion organisiert der Förderkreis jedes Jahr seit 2016. Die Teilnehmer zahlen eine Startgebühr, die auch schon mal vom Förderkreis aufstockt wird und dann stets einem sozialen Zweck zugute kommt, wie der Obdachlosenhilfe „Bergedorfer Engel“ im vergangenen Jahr oder den Klinik-Clowns.

100 Millionen Schritte gelaufen für das Hospiz am Deich

Zum Hamburger Hospiz am Deich wurde in den vergangenen Jahren die alte Schule Allermöhe-Oberwärts am Allermöher Deich 445 umgebaut. Im April konnten im ersten Hospiz im Bezirk Bergedorf die ersten Gäste aufgenommen werden. Insgesamt gibt es in dem stationären Hospiz Zimmer für 14 Gäste auf zwei Etagen.

Im Rahmen der Scheckübergabe gab es Kaffee, Erdbeerkuchen und eine Führung mit Geschäftsführer Ralf Herzberg durch das Haus für Bärbel Roloff, Vorsitzende des Förderkreises, und ihre Stellvertreterin Irmtraut Bertram. Die Spende soll zur weiteren Gestaltung des Hospizgartens eingesetzt werden.