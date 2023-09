Landfrauenverband: Landfrauenmagazin bereichert nun Museumsbibliothek

Bergedorf/Hamburg. „Landfrauen aktuell“ heißt ein Magazin, das der Landfrauenverband Hamburg zweimal im Jahr – im Sommer und im Winter – vor allem für seine Mitglieder herausbringt. Aktuelle Themen sowie Informationen über die zahlreichen Aktivitäten des Verbandes und der Ortsvereine, die Vorstellung der Vorstandsmitglieder und andere wichtige Termine erreichen so regelmäßig alle Mitglieder des Vereins. Im Juni ist die 70. Ausgabe erschienen. Nun ist das Magazin auch Bestandteil des Museums für Hamburgische Geschichte.

Barbara Froh, Vorsitzende des Hamburger Verbands, und Bärbel Roloff, Hauptverantwortliche für das Heft, haben nun jeweils ein Exemplar von 60 der insgesamt 70 Ausgaben an Henrike Schröder, Leiterin der Bibliothek im Museum für Hamburgische Geschichte, überreicht. „Zehn alte Ausgaben liegen mir leider nicht mehr vor“, sagt Bärbel Roloff. Sie ist aber zuversichtlich, dass sie sie noch auftreiben kann: „Es gibt bestimmt Mitglieder, die mit den fehlenden Ausgaben aushelfen können.“

Landfrauenmagazin bereichert Bibliothek des Museums für Hamburgische Geschichte

Henrike Schröder hatte sich bei dem Verband, der seinen Sitz am Brennerhof 121 hat, gemeldet, um in den Verteiler des Magazins zu kommen. Bärbel Roloff und Barbara Froh haben ihr daraufhin auch die alten Ausgaben des seit 1988 erscheinenden Magazins gebracht. „Die Ausgaben sind dort auf Anfrage einsehbar“, sagt Bärbel Roloff. Hamburger Vereine und deren Publikationen seien in dem Museum ein Thema, dem neuerdings mehr Bedeutung zukomme, berichtet die Landfrau. Es mache sie und ihre Mitstreiterinnen „schon ein kleines bisschen stolz“, dass das Museum das Magazin in seinen Bestand aufgenommen hat.

Bärbel Roloff, Imke Kuhlmann (Geschäftsführerin des Landfrauenverbandes Hamburg), Sabine Heyde und Irmtraud Bertram sind der harte Kern, der das Magazin koordiniert, die von Mitgliedern der Ortsvereine zugesandten Texte und Fotos zusammenträgt. „Im Prinzip wird alles veröffentlicht“, sagt Bärbel Roloff. Sie und Barbara Froh schreiben selbst auch Artikel, etwa über den Landesverband und seinen Förderkreis, beispielsweise über die Übergabe der Erntekrone des Verbandes an die Stadt, wie erst vor wenigen Tagen in der Hauptkirche St. Petri geschehen.

Etwa die Hälfte der gedruckten Exemplare geht an die Mitglieder

Das Magazin umfasst jeweils rund 60 Seiten und erscheint durchschnittlich in einer Auflage von 2500 Exemplaren. „Etwa die Hälfte der Hefte wird über die Ortsvereine an die Mitglieder verteilt“, sagt Bärbel Roloff. Die andere Hälfte liegt in Geschäften, Arztpraxen und Behörden aus. „Auch bei Veranstaltungen, die die Landfrauen organisieren oder besuchen, wird das Magazin ausgelegt und verteilt, etwa beim Erdbeerfest“, sagt Bärbel Roloff.

Inzwischen können sie das Heft nicht mehr selbst durch den Verkauf von Anzeigen finanzieren, geschweige denn Gewinn erwirtschaften. Deshalb zahlt jedes Verbandsmitglied 2 Euro pro Jahr für die Herstellung des Magazins. Die 71. Ausgabe von „Landfrauen aktuell“ erscheint im November.

Die Bibliothek des Museums für Hamburgische Geschichte ist eine Spezialbibliothek, die verschiedene Literaturgattungen und Fachbereiche vereint. Das Museum besitzt umfangreiche Sammlungen zur Stadt-, Schifffahrts- und Kulturgeschichte sowie zur Numismatik (Münzkunde), die in der dortigen Bibliothek wissenschaftlich untersucht werden können. Die Bibliothek entstand 1908 im Zuge der Gründung des Museums. Der Bestand der Bibliothek ist von einstmals 200 Bänden bei der Gründung auf nunmehr etwa 120.000 Bände angewachsen, darunter befinden sich zahlreiche Manuskripte.