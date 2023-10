„Backbeat“ in Bergedorf: Die Anfänge der Beatles als Musical

Hamburg. Noch gibt es Restkarten für alle Beatles-Fans: In den nächsten drei Tagen, 4., 5. und 6. Oktober, bringt das Altonaer Theater das Musical „Backbeat“ ins Körberhaus nach Bergedorf. Unter der musikalischen Leitung von Jens Wrede erzählen zehn Darsteller die Geschichte von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Stuart Sutcliffe – die Beatles eben.

Die fünf blutjungen, leidenschaftlichen Musiker aus Liverpool treten 1960 ein Engagement im Indra-Musikclub auf der Reeperbahn auf. Ihre Bezahlung ist miserabel, die Unterkünfte sind armselig, und der Weltruhm liegt noch in träumerischer Ferne. Noch ahnt niemand, dass hier Musikgeschichte geschrieben wird, doch schon bald erobern die Pilzköpfe die Herzen des Publikums. Prompt stellen sich die ersten Probleme ein: Die Freundschaft zwischen den Bandmitgliedern wird auf eine harte Probe gestellt, als Stuart Sutcliffe aus Liebe zur Fotografin Astrid Kirchherr, die als erste ihr Image prägen sollte, die Band verlässt.

„Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ berichtet von den Anfängen der „Fab Four“ und lädt das Publikum mit Titeln wie „Love me do“ und „I saw her standing there“ auf eine musikalische Zeitreise ein. Die Vorstellung im Lichtwarktheater an der Holzhude 2 beginnt am Mittwoch, 4. Oktober, um 16 Uhr. An den folgenden beiden Tagen startet das Theaterstück im Körberhaus jeweils um 19.30 Uhr. Vorgesehen sind 2:45 Stunden, wobei es nach eineinhalb Stunden eine Pause gibt. Karten können reserviert werden unter Telefon 040/725 70 265. Sie kosten zwischen 20 und 39 Euro.