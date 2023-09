Körberhaus Bergedorf Kammersinfonie: Benefizkonzert für das Hospiz am Deich

Der Pianist Alexander Vorontsov gastiert am 2. Oktober im Lichtwarktheater im Körberhaus.

Im Körberhaus in Bergedorf erklingt am 2. Oktober klassische Musik. Der Erlös kommt Sterbenden in Allermöher Einrichtung zugute.