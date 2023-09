Lohbrügger Bürgerbühne lässt Welten aufeinanderprallen

Einzelkämpfer werden zum Team – mit Kanufahren oder Gesangsseminar? Das Ensemble bietet Einblicke in eine Großstadtverwaltung.

Bergedorf. Das ist Kultur mit Humor: Das Theater am Neuen Weg 54 präsentiert sein neues plattdeutsches Theaterstück „Amtsnoten“, verfasst von der Autorin Katrin Wiegand. Unter der Regie von Nils Bosecke und Susanne Strüber-Penopp will diese einzigartige Produktion die Zuschauer in eine Welt der Großstadtverwaltung entführen – oder könnte sich die Geschichte gar im Bergedorfer Rathaus abspielen?

In „Amtsnoten“ wird humorvoll die spannende Transformation von Einzelkämpfern zu Teamplayern und von Schreibtischtätern zu charismatischen Praktikern beleuchtet. Die Handlung spielt sich im Büro einer Verwaltung ab, wo die Mitarbeiter mehr oder minder freiwillig vor der Entscheidung stehen, ihren Teamgeist zu stärken. Dabei können sie zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen, darunter Kanufahren zur Förderung des Teamgeistes, Überlebenstraining auf einer einsamen Insel oder das Erlernen des harmonischen Zusammenspiels von Körper und Seele in einem Gesangsseminar.

Von Künstlern und Verwaltungsfachangestellten

Das Gesangsseminar zieht eine ungewöhnliche Gruppe von Teilnehmern an. Für Gerhard (Ralf Meyer) ist es lediglich eine ungewollte Störung seines Arbeitsalltags, während es für Peter (Volker Pott) einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Evelyn (Jessica Muchow) ist vorrangig nervös, und Sieglinde (Katrin Schulz) scheint überhaupt keine Gefühle zu hegen. Doch die Gesangspädagogin Michelle (Bettina Horn) gibt ihr Bestes, um das Seminar zum Erfolg zu führen. Dabei wird jedoch schnell klar, dass die Welten der Künstler und Verwaltungsfachangestellten aufeinanderprallen.

Auch interessant

Die Premiere von „Amtsnoten“ hat die 1967 gegründete Lohbrügger Bürgerbühne für Sonnabend, 30. September, geplant. Das Stück wird bis Ende November 20-mal aufgeführt, meist um 20 Uhr, sonntags schon um 14 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro – auf der Website www.buergerbuehne.de oder im CCB-Ticketshop der Bergedorfer Zeitung. bz