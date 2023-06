Nettelnburger holt Laith Al-Deen zu Benefizkonzert

Bereits im zehnten Jahr organisiert Musiker Sebastian Falk aus Nettelnburg ein Benefizkonzert. Was dahintersteckt – und wer Top-Act ist.

Hamburg. Sie wurde nur 49 Jahre alt: 2012 starb Susanne Michels, Sängerin und Songwriterin der Band Sugarcane Club, an einem Gehirntumor. Ihr Tod war damals für Weggefährten wie den Nettelnburger Musiker Sebastian Falk Anlass, sich für die Krebshilfe zu engagieren: Falk nahm mit seiner damaligen Cellistin Fidi Steinbeck (bekannt aus „The Voice of Germany“) eine Charity EP auf, organisierte zudem ein Konzert im Knust in Hamburg.

In diesem Jahr wird die 2013 gestartete Benefizkonzertreihe zehn Jahre alt: Am Donnerstag, 24. August, musizieren bekannte Künstler wie Laith Al-Deen zugunsten von „Knack den Krebs“, der Fördergemeinschaft des Kinderkrebszentrums Hamburg.

Nettelnburger hat schon viele Promis für „Knack den Krebs“ gewonnen

Sebastian Falk ist seit zehn Jahren der Kopf hinter den Konzerten – und gleich das erste Event im Knust hatte ihn überzeugt, es nicht bei dem einen Mal zu belassen. „Die Resonanz, Atmosphäre und Stimmung beim Konzert waren so schön und ich wollte das unbedingt weitermachen“, sagt der 41-Jährige. Über die Jahre konnte er viele bekannte Musiker für den guten Zweck gewinnen: „Wir hatten unter anderem bei uns auf der Bühne Künstler wie Max Mutzke, Stanfour, Reinhold Beckmann, Pohlmann, Knappe, Stefan Gwildis, Jan Plewka“, nennt der Nettelnburger einige Beispiele.

Musiker Laith Al-Deen ist beim Benefizkonzert „Knack den Krebs“ dabei, organisiert vom Nettelnburger Sebastian Falk.

Foto: Laith Al Deen

Die Konzertorte wechselten: Im zweiten Jahr war es die Katharinenkirche, im dritten Jahr gab es dann sogar zwei Konzerte, in der Prinzenbar und im Knust. Während Corona wurde ein Live-Stream angeboten und danach ein Open-Air-Konzert. Nun, zum Jubiläum, wird wieder in gewohnter Clubatmosphäre im Knust am Neuen Kamp 30 im Karolinenviertel musiziert.

Der Eintritt kommt der Musiktherapie auf der Kinderkrebsstation zugute

„Wir haben meistens eine Art Festival-Lineup mit sieben Künstlern, akustisch und unplugged, damit man seinen Künstler ganz nah sieht“, sagt Sebastian Falk. Headliner ist diesmal Laith Al-Deen („Bilder von dir“), der im Trio auftritt. Mit dabei sind zudem Alin Coen, Michèl von Wussow, Charly Klauser – und auch Sebastian Falk selbst. Der Nettelnburger – Frontmann des Deutschpop-Projekts Falk – stand schon für bekannte Künstler wie Purple Schulz als Support auf der Bühne. Der Vater einer kleinen Tochter ist außerdem Kinderliederschreiber.

Der Eintritt zu dem Konzert, das um 20 Uhr beginnt, kostet im Vorverkauf 35, an der Abendkasse 40 Euro. Es ist für einen sehr guten Zweck: Die Fördergemeinschaft „Knack den Krebs“ finanziert damit die Musiktherapie für krebskranke Kinder im Universitätsklinikum Eppendorf.