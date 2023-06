Bergedorf: Ferienprogramm für Kinder im Rieck-Haus

Curslack. Pusterohr und Knallbüchse, Erdbeeren und Grütze, Strohhut und Zylinder: Was haben Kinder früher auf einem Bauernhof in einer Zeit ohne Handys und Computerspiele eigentlich gespielt? Was wurde in den Familien gegessen? Und welche Kleidung haben sie getragen? All diese Fragen und noch viele mehr sollen in den Sommerferien im Rieck-Haus beantwortet werden.

Bei dem fünftägigen Ferienprogramm „Wat löpt op’n Land?“ im Freilichtmuseum am Curslacker Deich 284 reisen Kinder spielerisch in die Vergangenheit und erleben, wie die Kindheit auf dem Land damals ausgesehen hat. Zudem erkunden sie das Gelände des Freilichtmuseums und erfahren, was es auf dem großen Gelände eines beinahe 500 Jahre alten Bauernhauses alles zu entdecken gibt.

Erfahren, wie eine Kindheit früher auf dem Land war

Das Ferienprogramm läuft von Montag, 17. Juli, bis Freitag, 21. Juli, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Es richtet sich an Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren. Die Kosten für die ganze Woche betragen 50 Euro, mit dem Hamburger Ferienpass 40 Euro. Es ist nicht möglich, einzelne Tage zu buchen. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 040/723 12 23.