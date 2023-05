bz-Lounge der Bergedorfer Zeitung in der Koffeinschmiede: In Feierlaune für den HSV bringen

Sprechen Sie die ruhig an, sie beißen nicht: bz-Redaktionsleiter Alexander Sulanke (von links), Chefreporter Ulf-Peter Busse, Gastgeber Torben Puttfarcken, Marketingmanagerin Elke Ammerschubert und Verlagsleiter Ulf Kowitz sind voller Vorfreude auf den Bergedorfer Zeitung After Work.

Bergedorf. Nein, mit diesem Erfolg hat er nicht gerechnet. Doch Torben Puttfarcken, Betreiber der Koffeinschmiede an der Bergedorfer Schlossstraße 18, hat erkannt, dass „viele Bergedorfer auf genau so etwas Bock haben“. Folgerichtig lädt der Gastronom aus der Bergedorfer Schlossstraße gemeinsam mit unserer Zeitung zum nunmehr 3. Bergedorfer Zeitung After Work in die bz-Lounge, also in seine Koffeinschmiede, ein und glaubt an ein neuerliches, aber tiefenentspanntes Gedränge.

Zum Auftakt am sonnigen, später dann frostigen Gründonnerstag kamen bereits 250 Leute, beim letzten Mal, am 11. Mai, waren es dann schon an die 300 Gäste, die sich zu House-Beats von DJ Schumi und Wein, Aperol Spritz oder dem leckeren Feierabend-Bierchen am Donnerstagabend entspannten. Puttfarcken: „Das Publikum war bunt gemischt. Sozusagen von 18 bis 80 Jahre.“ Los geht es wie gehabt um 17 Uhr, Ende ist dann spätestens um 22 Uhr.

Bergedorfer Zeitung After Work: Was es mit dem „Schatoh Ulla“ auf sich hat

Die späte Anstoßzeit und das geplante Ende der 3. Bergedorfer After-Work-Sause ist auch einer der Gründe, weshalb Gastgeber Puttfarcken auf ein Public Viewing des Fußball-Relegationsspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV (Anstoß 20.45 Uhr) verzichtet.

Der Gastgeber ist ohnehin zuversichtlich, dass auch dieser After Work zum Publikumsmagneten wird. Das Wetter wird mindestens mal trocken bei angenehmen 18 Grad. Trocken ist überdies der Neuzugang, den Torben Puttfarcken im Getränkesortiment hat. Der „Schatoh Ulla“ kann wahlweise als Rosé oder Weißwein genossen werden und ist der Oma des Gastronomen gewidmet: „Der perfekte Sommerwein.“ Außerdem lohnt wie jeden Tag der Kauf einer Bergedorfer Zeitung gerade am Donnerstag über die Maße: Darin enthalten ist auf der Titelseite ein Coupon, für den es ein Glas Aperol Spritz zu 5 Euro (sonst 7,50 Euro) gibt.