Raubüberfall auf Kiosk in Lohbrügge: Opfer greift selbst zur Waffe

Lohbrügge. Mit einem Messer und einem Barhocker hat sich ein Kioskbesitzer am Freitagvormittag einem Räuber entgegengestellt. Laut Polizei hatte gegen 11 Uhr ein Mann den Kiosk an der Lohbrügger Landstraße betreten und, nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, zunächst vorgegeben, Zigaretten kaufen zu wollen.

Als der 59-jährige Verkäufer ihm diese geben wollte, drohte der Kunde ihm plötzlich mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und weiteren Zigarettenschachteln. Doch der Verkäufer wollte sich das nicht gefallen lassen, bewaffnete sich nun ebenfalls mit einem Messer und griff sich zudem einen Barhocker.

Raubüberfall: Täter flüchtet aus Kiosk an Lohbrügger Landstraße

Der Täter rannte nun fluchtartig und ohne Beute aus dem Kiosk in Richtung der Straße An der Bergkoppel davon. Er wurde von einem zweiten Mann, mutmaßlich einem Mittäter, begleitet. Der Verkäufer, der nicht verletzt wurde, alarmierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Räuber blieb jedoch ohne Erfolg.

Er wird als Mitteleuropäer beschrieben, trug offenbar eine schwarze Steppjacke, eine dunkle Hose, eine schwarze Wollmütze, graue Handschuhe und dunkle Turnschuhen mit hellen Schnürsenkeln. Zudem hatte er eine grüne FFP2-Maske auf. Sein mutmaßlicher Mittäter war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, 21 bis 36 Jahre alt und schlank. Er hatte an den Seiten ausrasierte Haare. Das LKA in Bergedorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen um Hinweise. Wer zu den Tätern Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 (Hinweistelefon) bei der Polizei Hamburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der Tat erinnert an einen Raub vor wenigen Tagen am Ladenbeker Furtweg in Lohbrügge. Dort hatte ein Räuber den Kioskbesitzer mit einer Waffe bedroht. Dieser versuchte, dem Mann die mutmaßliche Gaswaffe abzunehmen, woraufhin der Räuber abdrückte. Der Kioskangestellte wurde leicht verletzt.