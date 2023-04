Raubüberfall in Lohbrügge: Täter bedroht im EKZ Binnenfeldredder Kiosk-Mitarbeiter mit Messer

Polizei sucht Zeugen des Überfalls am Donnerstag im EKZ Binnenfeldredder in Lohbrügge. So wird der Räuber beschrieben.

Lohbrügge. In einem Kiosk am Binnenfeldredder in Lohbrügge ist ein junger Mann Opfer eines Räubers geworden: Ein Unbekannter hat dort einen Verkäufer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Der Räuber konnte mit einer größeren Summe Bargeld flüchten. Nun fahndet die Polizei nach dem Räuber und sucht die Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizei hatte sich der Raub um 10.20 Uhr ereignet. Der Unbekannte, der sein Gesicht teils mit einer blauen FFP2-Maske bedeckt hatte, betrat den Verkaufsraum des Kiosks im Einkaufszentrum und ging zu dem 22 Jahre alten Mitarbeiter. Er bedrohte ihn mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der Mann kam dem nach – der Räuber nahm einen mittleren dreistelligen Betrag an sich und flüchtete.

Mann bedroht Kiosk-Mitarbeiter in Lohbrügge mit Messer

Obwohl die alarmierte Polizei sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen einleitete, blieb der Räuber verschwunden. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Der Räuber wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter großer und schlanker Mann unbekannten Alters beschrieben, der ein westeuropäisches Erscheinungsbild hat. Er trug eine dunkelblaue Jacke und Hose, schwarze Sneaker mit weißen Applikationen und eine dunkle Mütze. Außerdem hatte er eine Edeka-Plastiktüte dabei.

Zeugen, die Donnerstag am Binnenfeldredder verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040-4286-56789 zu melden. Das zuständige Raubdezernates der Region Bergedorf (LKA 173) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehrfach Überfälle auf Kioske im Bezirk Bergedorf

Mehrfach war es in den vergangenen Monaten im Bezirk zu Überfällen auf Kioske gekommen. Teilweise hatten sich die Mitarbeiter dabei auch zur Wehr gesetzt – so im März etwa in Lohbrügge, als ein Verkäufer sich dem Täter mit einem Messer entgegenstellt hatte. Mitte März konnte ein Verdächtiger ermittelt werden, der einen Laden am Ladenbeker Furtweg überfallen haben soll.