Nach Ansturm: Bergedorfer Zeitung lädt wieder zum After Work

In der bz-Lounge alias Koffeinschmiede legt DJ Schumi auf. Und mit einem Trick kommen Besucher günstiger an Aperol Spritz.

Bergedorf. Goldene Abendsonne, nette Gespräche und ein Aperol Spritz in der Hand – am Donnerstag, 11. Mai, lädt die Redaktion wieder zum Bergedorfer Zeitung After Work ein. Bei dem Feierabendtreff in der bz-Lounge alias Koffeinschmiede an der Bergedorfer Schlossstraße legt erneut Kult-DJ Schumi auf und sorgt für ordentlich Stimmung. Beginn ist, wie beim letzten Mal, um 17 Uhr.

Zum Auftakt der After-Work-Reihe hatten sich am Gründonnerstag mehrere Hundert Menschen vor dem Café versammelt, darunter auch Mitglieder aus unserer Redaktion und dem Marketing. Bereits um 19 Uhr waren um die 200 Gäste eingetrudelt – und feierten bei Partystimmung bis in den späten Abend.

Koffeinschmiede Bergedorf: Redaktion lädt zum After Work ein

Torben Puttfarcken, Betreiber der Koffeinschmiede, zeigte sich begeistert: „Mit so vielen Leuten hätte ich nie gerechnet.“ Er hofft diese Woche auf einen ähnlichen Ansturm.

Auch dieses Mal hat Puttfarken wieder zahlreiche Flaschen des neuen bz-Seccos (9,90 Euro) im Angebot.

Mit diesem Trick kommen Besucher günstiger an Aperol Spritz

Und: Wer sich am Donnerstag eine Ausgabe der Bergedorfer Zeitung kauft, findet auf der Titelseite einen Coupon, gegen dessen Vorlage ein Glas Aperol Spritz beim After Work nur 5 Euro kostet (sonst 7,50 Euro).

Koffeinschmiede Bergedorf: 2024 wird die Bergedorfer Zeitung 150 Jahre alt

Hintergrund der Aktionsreihe ist der 2024 anstehende 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung – mit dem Feiern fängt die Redaktion jetzt schon mal an. Für die kommenden Monate sind viele weitere Projekte und Events geplant.