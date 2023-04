Gärtnerei Martens: Diese Pflanzen sind aktuell besonders beliebt

Reitbrook. Draußen tobt der Wind, drinnen ist es mollig warm: In den Gewächshäusern der Gärtnerei Martens erstrahlen die Blumen bereits in allen Farben. Seit Ostern bietet der Betrieb in den Vier- und Marschlanden wieder frühlingshafte Kübelpflanzen an – und hat seitdem schon einen Ansturm erlebt.

„3000 Geranien haben wir in der vergangenen Woche verkauft“, sagt Wolfgang Martens. In dieser Woche kommen mindestens 600 weitere hinzu. Denn die Immobilienmaklerfirma Engel und Völkers möchte ihre Kunden das dritte Jahr in Folge mit einem „Frühlingsgruß“ erfreuen. 600 bunte Geranien holen Sven Matthäi und Ann-Katrin Kohlmorgen dafür in der Gärtnerei ab.

Gärtnerei Martens: Diese Pflanzen sind gerade sehr beliebt

„Die Immobilienberater im Bezirk Bergedorf und in Geesthacht verteilen sie dann in der kommenden Woche an die Kunden“, so Kohlmorgen. „Das wird jetzt wohl unsere kleine Tradition.“ Schon 2021 und 2022 hatte das Bergedorfer Team der Firma Hunderte Blumen an ihre Stammkunden verschenkt.

Wolfgang Martens betont: Wer sich zu dieser Jahreszeit Kübelpflanzen anschaffen möchte, müsse sich um Frost kaum noch Sorgen machen. „Wenn man die Pflanzen nah ans Haus stellt, sollte das kein Problem sein.“ Im Ausnahmefall könnten die Kübel noch mal mit Folie abgedeckt werden.

Auf Balkon und Terrasse soll es jetzt bunt werden

Für den Betrieb hat die Saison auf jeden Fall begonnen: Neben den Geranien erfreuen sich gerade auch Olivenbäume, Oleander oder Dipladenien großer Beliebtheit. „Alle möchten jetzt wieder etwas Blühendes auf der Terrasse stehen haben“, sagt Wolfgang Martens.

